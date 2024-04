BofA: Gold ist so überbewertet wie seit fast 4 Jahren nicht

Gold glänzt in diesen Tagen ein wenig zu sehr, zumindest wenn es nach der Bank of America geht. In der jüngsten Fondsmanager-Umfrage der Bank halten 26% der Befragten Gold für überbewertet, schreibt Business Insider . Damit ist das gelbe Edelmetall so überbewertet wie seit August 2020 nicht mehr. Die monatliche Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, fand zu einem Zeitpunkt statt, als der Rohstoff eine Reihe von Rekordhöhen erreichte und in der vergangenen Woche die Marke von 2.400 Dollar übertraf. Die Analysten erwarten sogar noch mehr, wobei die Prognosen für die nächsten Jahre zwischen 25% und 50% liegen.Die aktuelle Rally ist auf die wachsende makroökonomische Unsicherheit zurückzuführen, da die Spannungen im Nahen Osten zunehmen und die US-Notenbank in ihrem Kampf gegen die Inflation offenbar ins Stocken geraten ist. Da Zinssenkungen nun ungewiss sind und die Rezessionsindikatoren weiterhin rot leuchten, treiben die Prognosen einer harten Landung die Nachfrage nach sicheren Häfen weiter an. Aus Sicht der Fondsmanager sieht die Welt jedoch anders aus: 78% der Befragten halten eine globale Rezession in den nächsten 12 Monaten für unwahrscheinlich – das ist der höchste Wert seit Februar 2022.Zum ersten Mal seit Dezember 2021 sind die Anleger wieder optimistischer, was die globalen makroökonomischen Aussichten betrifft, und der Anteil derer, die "keine Landung" erwarten, ist auf 38% gestiegen, während der Anteil derer, die eine "weiche Landung" erwarten, auf 7% gesunken ist. Und während sich die Wall Street auf die Möglichkeit längerfristig steigender US-Zinsen eingestellt hat, erwarten nur 8% der Befragten ein Szenario ohne Zinssenkungen. Stattdessen rechnet die Mehrheit mit mindestens zwei Zinssenkungen bis 2024.© Redaktion GoldSeiten.de