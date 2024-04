Explorer PJX Resources beendet zweite Tranche von Privatplatzierung

Explorationsunternehmen PJX Resources Inc. kündigte an, dass es die zweite Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 2.500.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit emittiert, was einem Bruttoerlös von insgesamt 500.000 CAD entspricht. Zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche, der bereits in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. April 2024 bekannt gegeben wurde, wurden insgesamt 13.611.111 Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von 3,6 Millionen CAD emittiert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant, der als Teil einer Einheit beim Abschluss der zweiten Tranche erworben wurde, berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung.PJX beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Ausgaben auf seinen Grundstücken in Cranbrook, British Columbia, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.PJX ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Exploration und Erschließung von Mineralressourcen mit Schwerpunkt auf Gold, Silber und unedlen Metallen (Zink, Blei, Kupfer, Nickel) einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen und Möglichkeiten für die Gemeinschaft zu eröffnen. Die Liegenschaften von PJX befinden sich im historischen Sullivan-Minendistrikt und im Vulcan-Goldgürtel in der Nähe von Cranbrook und Kimberley in British Columbia.© Redaktion MinenPortal.de