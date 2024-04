Silber in Euro auf luftigen Rekordhöhen

Quelle Chart: stock3

Im Euro-Raum und als Euro-Anleger oder auch -Händler ergibt es durchaus Sinn, auch einmal auf die Notierungen des edlen Metalls in Euro zu schauen. Hierbei wird deutlich, dass sich Silber sehr konstruktiv entwickelte. Mit der Performance der letzten Wochen verbesserte sich die Situation weiter und doch sollte man auch auf Rücksetzer gefasst sein. Diese könnten als Pullback zum Level um 24,80 EUR erfolgen.Welche jedoch als gesunde Basis für nachfolgende Preissteigerungen in Richtung 30,00 EUR je Unze anzusehen wären. Andernfalls streben die Notierungen direkt weiter zur runden Marke von 30,00 USD als nächste Ziellevel auf der Oberseite.Sollten sich im Sinne von Gewinnmitnahmen stärkere Verluste bis unter 24,80 EUR abzeichnen, so müsste man sich insbesondere unterhalb von 23,78 EUR auf eine weitere Abwärtsbewegung bis 23,23 EUR und tiefer bis circa 22,50 EUR einstellen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.