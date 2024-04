Israel schlägt gegen Iran zurück  Goldandrang nimmt immer mehr zu

Der Goldpreis schoss am Freitag im asiatischen Handel in die Höhe und erreichte fast ein Rekordhoch, nachdem Berichte über israelische Angriffe auf den Iran die Nachfrage nach sicheren Häfen vor allem angesichts der sich verschlechternden Lage im Nahen Osten erhöht hatten. Dies geht aus einem Bericht von Investing.com hervor.Mehrere Medienberichte, auch von iranischen Nachrichtenagenturen, berichten von Explosionen in verschiedenen Teilen Irans, Syriens und des Irak. Mehrere US-Nachrichtenagenturen berichteten von US-Beamten, die sagten, dass Israel wegen eines Angriffs in der vergangenen Woche gegen den Iran zurückgeschlagen habe. Besonders besorgniserregend seien die Explosionen in der Stadt Isfahan, die sich in der Nähe mehrerer iranischer Atomanlagen befindet. Der Iran hatte Israel Anfang der Woche vor Angriffen auf seine Atomanlagen gewarnt und darauf hingewiesen, dass er in einem solchen Fall sogar den Bau von Atomwaffen in Erwägung ziehen könnte.Die Furcht vor einer Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten löste eine breite Flucht in den sicheren Hafen Gold aus und verhalf dem gelben Metall trotz der jüngsten Warnungen vor länger höheren US-Zinsen zu Kursgewinnen. Der Dollar legte nach den Nachrichten über den Iran-Israel-Konflikt kräftig zu, was sich jedoch kaum auf den Goldpreis auszuwirken schien. Mit den Zuwächsen vom Freitag ist der Goldpreis auf dem Weg zu einem kräftigen Wochengewinn, wobei der Spotpreis in den letzten sieben Tagen um rund 3% gestiegen ist.In dieser Woche legte Gold zum vierten Mal in Folge zu, da die sich verschlechternde geopolitische Lage im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen weiter ankurbelte. Auch bei den Industriemetallen stiegen unter anderem die Preise für Kupfer und Aluminium am Freitag auf neue Höchststände im Jahr 2024, unterstützt durch die Aussicht auf eine Angebotsverknappung nach der Verschärfung der US-Sanktionen gegen russische Metallexporte.© Redaktion GoldSeiten.de