Barrick Gold - Rücksetzer als Chance verstehen

So trüb die Lage noch im Februar beim kanadischen Goldminenkonzern Barrick Gold erschien, so erhellend stellt sich diese gegenwärtig dar. Nach der aufkommenden Nachfrage zwischen 13,18 und 13,62 USD blieben die durchaus möglichen Anschlussverluste aus und stattdessen schob sich die Aktie auf neue Mehrmonatshochs hinaus. Was wir jetzt erwarten dürfen, wollen wir einmal mehr im nachfolgenden Fazit bewerten.Mit dem Reaktionshoch vom 12. April bei 17,82 USD markierte die Aktie den höchsten Stand seit Mai 2023. Von 17,82 USD rauschten in der Folge die Notierungen gen Süden und erfuhren bei 15,50 USD eine Stabilisierung. Von diesem Niveau besteht nunmehr die Chance eines erneuten Anstiegs in Richtung 16,74 USD und darüber bis zum benannten Aprilhoch, bevor darüber Niveaus von 18,20 USD beziehungsweise 18,69 USD interessant werden sollten. Die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (rote und grüne Linien) neigen aktuell auch bereits zum Golden-Cross, welcher als Trendfolgesignal bestätigendes Aufwärtspotenzial signalisiert. Sollte es wider Erwarten zu einem schwungvollen Abtauchen unter 15,50 USD kommen, so wäre auf das letzte Bewegungstief von 15,15 USD zu achten. Ein Rückgang darunter könnte das Wiedereintauchen der Kurse unter die Abwärtstrendlinie bedeuten, sodass die Euphorie zum Aprilstart wieder dahin wäre.Vielmehr wären dann weitere Verluste bis 14,65 USD und darunter bis 14,16 USD einzuplanen. Der Golden-Cross dann auch abgewendet und vielmehr die übergeordnete Abwärtstendenz wieder eingeschlagen. Im weiteren Verlauf könnten dann auch wieder Notierungen des zuletzt erfolgten Bodens von 13,18 bis 13,62 USD auf die Agenda der Bären rücken. Das Chartbild wäre in diesem Kontext hochgradig negativ einzuschätzen und in weiterer Konsequenz auch noch wesentlich tiefere Kurse anzunehmen.Im Zuge der jüngsten Rücksetzer bietet sich aktuell eine interessante Chance für die Bullen, sofern die Kurse auch wieder an Schwung gewinnen und nicht nochmals unter 15,50 USD zurückfallen. Oberhalb von 16,74 USD erlauben sich weitere Kurssteigerungen bis 17,82 USD und dem folgend bis hin zum Widerstand von 18,20 USD.Ob die jüngsten Rückschläge nur ein Vorgeschmack der bärischen Folgeimpulse waren, muss sich erst noch zeigen. Sollte die Aktie jedoch wieder unter 15,50 USD bzw. vielmehr noch 15,15 USD zurückfallen, müsste man weitere Abgaben bis 14,65 USD und darunter bis 14,16 USD einplanen. Selbst ein Lauf in Richtung von 13,18 USD kann dabei nicht ausgeschlossen werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.