Grüne Irrfahrt & die große Silberkrise

Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hat sich bei den Kosten der "Energiewende" verrechnet. Im 1. Quartal fielen schon 4,3 Mrd. €, die auf bis zu 30 Mrd. anwachsen könnten.Das BVG hat ein wichtiges Urteil zugunsten der Meinungsfreiheit gesprochen. Dem Staat komme "kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu". Die Politik der Grünen stößt auf immer mehr Ablehnung. Laut aktueller Forsa-Umfrage liegen sie, sollte jetzt der Bundestag gewählt werden bei 12%. Beamte wählen die Grünen dreimal häufiger also Arbeiter und Selbständige.Silber ist knapp. Auch wenn das Defizit von 2022 zu 2023 gesunken ist, soll es laut Metals Focus in diesem Jahr wieder steigen und einschließlich ETF´s 265 Mio. oz betragen. Die Investmentnachfrage ging zurück, besonders stark in Deutschland. Haupttreiber ist derzeit die Solarindustrie.Wohin geht es, wenn immer mehr Menschen klar wird, daß die Inflation nicht fallen wird, ganz zu schweigen vom möglichen Einfluß eines großen Krieges auf Finanzsystem und Edelmetalle?!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)