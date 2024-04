Gold - Die Startrampe

Mit dem Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 2.076 USD setzte sich bei Gold im März eine Kaufwelle fort, die an der Unterstützung bei 1.984 USD ihren Ausgang genommen hatte. In den folgenden Wochen schraubte sich der Kurs weiter nach Norden, überwand das alte Rekordhoch bei 2.145 USD und erreichte schließlich das charttechnische Kursziel bei 2.415 USD. Seit dem neuen Rekordhoch bei 2.431 USD bildet der Kurs des Edelmetalls ein Konsolidierungsdreieck aus, das für eine baldige Richtungsentscheidung spricht.Noch stehen die Zeichen auf steigende Kurse und bereits ein Ausbruch über 2.415 USD könnte den Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung bis 2.460 und 2.475 USD liefern. Auf diesem Niveau könnte der Goldpreis in eine Topbildungsphase übergehen und eine Korrektur bis 2.267 USD und das alte Allzeithoch bei 2.145 USD starten. Sollte die 2.475-USD-Marke dagegen ebenfalls überschritten werden, stünde ein Aufwärtsimpuls bis 2.545 USD an.Dort dürfte die Rally enden. Setzt Gold dagegen bereits jetzt unter 2.350 USD zurück, dürfte eine Korrektur bis 2.300 und 2.267 USD folgen. Darunter käme es zu Verlusten bis 2.222 und später 2.145 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)