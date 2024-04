Gold und Silber werden steigen, wenn die Aktien abstürzen

Der Edelmetallsektor hat während der letzten drei Bärenmärkte bei Aktien schlecht abgeschnitten. Dazu gehören das Jahr 2022 während der ersten Straffung der Fed, der COVID-Crash im Frühjahr 2020 und der Höhepunkt der globalen Finanzkrise im Herbst 2008. Die Anleger sind fest davon überzeugt, dass Edelmetalle beim nächsten Wirtschaftsabschwung zurückgehen werden. Die Geschichte hat sie in ihrer Ansicht bestärkt. Allerdings handelt es sich um die jüngste Geschichte. Die Anleger erliegen dem Recency Bias, einer kognitiven Verzerrung, die aktuelle Ereignisse gegenüber historischen bevorzugt und den jüngsten Ereignissen eine größere Bedeutung beimisst.Aufgrund der Ereignisse der letzten 15 Jahre sind alle davon überzeugt, dass die Edelmetalle fallen werden, wenn der Aktienmarkt zusammenbricht. Die Anleger vernachlässigen den Zeitraum von 2000 bis 2002, als Gold, Goldaktien und in geringerem Maße auch Silber eine negative Divergenz zum Aktienmarkt aufwiesen. Darüber hinaus vernachlässigen die Anleger die stagflationären 1970er Jahre, als eine negative Korrelation zwischen Edelmetallen und Aktien während des gesamten Jahrzehnts bestand. Die negative Korrelation war von 1973 bis 1977 besonders ausgeprägt. Von 1973 bis 1974 verlor der Aktienmarkt die Hälfte seines Wertes. Edelmetalle explodierten nach oben. Von Ende 1972 bis Mitte/Ende 1974 stieg Gold um 240%, Silber um 315% und der Barron's Gold Mining Index explodierte um fast 400%.Der große Abschwung bei den Edelmetallen in den Jahren 1975 bis 1976 (45% Rückgang bei Gold und 60% Rückgang bei Goldaktien) fand statt, nachdem der Inflationsdruck nachließ und sich die Wirtschaft erholte. Gold ist ausgebrochen, und Silber ist gerade dabei, auszubrechen, während am Horizont Gewitterwolken (Stagflation) aufziehen. Die Angst vor dem Boogeyman von 2008 ist sehr groß, aber wenn Sie glauben, dass Edelmetalle davon betroffen sein werden, schätzen Sie die Situation falsch ein. Eine Wiederholung von 1973-1974 ist viel wahrscheinlicher. Gold befindet sich erst seit zwei Monaten in seinem bedeutendsten Ausbruch seit 50 Jahren. Dies wird den Silberpreis weit nach oben treiben. Die Outperformance der Junior-Gold- und Silberaktien beginnt gerade erst.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 21. April 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.