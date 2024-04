Goldaktien vs. Gold  Wählen Sie Gold

HUI-Gold-Verhältnis 1996 bis 2023

Die langfristige Underperformance von Goldaktien im Vergleich zu Gold selbst ist eindeutig und unbestreitbar. Es bleibt umstritten, ob sich die gebeutelten Anleger in den nicht so glänzenden Metallaktien jemals von den mehr als 20 Jahren enttäuschender und weitgehend negativer Ergebnisse erholen werden. Es ist aber nicht nur die schlechte relative Performance, sondern auch die Tatsache, dass das Halten von Goldbergbauaktien an sich schon ein Verlustgeschäft ist. Der nachstehende Chart zeigt das Verhältnis zwischen dem HUI (NYSE Gold Stock Index) und dem Goldpreis:Im Oktober 2000 hatten sowohl die Gold- als auch die Goldbergbauaktien den Tiefpunkt eines zwanzigjährigen Rückgangs seit dem Höchststand der Preise im Jahr 1980 erreicht. In den folgenden drei Jahren stiegen die Goldaktien stark an, und zwar weit über den Einfluss des Goldpreises hinaus. Danach begannen die Goldaktien jedoch eine zwei Jahrzehnte andauernde Talfahrt in Bezug auf die Preisentwicklung im Vergleich zu Goldbullion.Das bedeutet nicht, dass Goldaktien nach 2003 nicht gestiegen sind. Es bedeutet vielmehr, dass die Outperformance von Bergbauaktien gegenüber Gold zu Ende war. In den letzten 20 Jahren haben sich Goldaktien schwer getan, mit der Wertentwicklung von Gold Schritt zu halten, und sind nach unten hin viel stärker zurückgegangen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sich die Anleger erhofft hatten. (siehe " Gold vs. Gold Stocks - Just The Facts, Ma'am ")In dem Fünfjahreszeitraum von November 2003 bis Oktober 2008 stieg der Goldpreis von 389 Dollar auf 730 Dollar, was einem Anstieg von 47% entspricht. Im selben Zeitraum verlor der HUI (Goldaktien) 21% und sank von 249 auf 197. Danach stiegen sowohl Gold als auch Goldaktien stark an und erreichten im August 2011 ihren jeweiligen Höchststand. In der Anfangsphase dieser drei Jahre schnitten Goldaktien besser ab als Gold, aber das Verhältnis begann einige Monate vor den Höchstständen im August wieder zu sinken und setzte sich danach fort.Ende 2015, nach erheblichen Rückgängen sowohl bei Goldaktien als auch bei Gold, lagen die Minenaktien 80% unter ihren Allzeithochs, während Gold um etwa 45% fiel. In den folgenden sechs Monaten entwickelten sich Goldaktien im Verhältnis 2:1 besser als Gold. Auf den kurzen sechsmonatigen Zeitraum der Outperformance folgte in den letzten acht Jahren eine erhebliche Underperformance. Die Underperformance ist so groß, dass Goldaktien seit ihrem Höchststand im Jahr 2016 derzeit um 30% gefallen sind, während Gold im selben Zeitraum um 78% gestiegen ist.Allmählich sprechen einige Analysten und die Chefs von Bergbauunternehmen offener über die Diskrepanz zwischen Gold und Goldbergbauaktien. Es wäre für uns alle gut, wenn die Vermarkter in ihren Aufrufen weniger überschwänglich wären. Hier sind einige Fakten für Inhaber von Goldaktien und potenzielle Investoren:1. Seit dem Jahr 2000 ist der Goldpreis um 860% gestiegen (von 250 Dollar auf etwa 2.400 Dolar), während die Goldaktien nur um 170% zulegten. (Was die Sache noch viel schlimmer macht, ist die Tatsache, dass in den Zahlen die äußerst positive Entwicklung der Goldaktien zwischen 2000 und 2003 enthalten ist, als die Bergbauaktien um etwa 600% stiegen, während der Goldpreis um 56% zulegte).2. Gold ist um 78% gestiegen (1.350 Dollar auf etwa 2.400 Dollar) gegenüber einem Verlust für Goldaktien (HUI) von -8% seit Juli 2016.3. Seit ihren jeweiligen Höchstständen im Jahr 2020 ist Gold um 17% gestiegen (2048 Dollar auf etwa 2.400 Dollar) und Goldaktien (HUI) sind um -30% gefallen.Die Kursentwicklung von Goldaktien ist wie bei einem Marathonläufer, der ständig an Boden gegenüber der Konkurrenz verliert, aber gelegentlich sehr schnell läuft, um aufzuholen; er erreicht nie ganz seinen vorherigen Platz und fällt dann weiter zurück. Wenn Sie derzeit Goldaktien halten und vom letzten Lebenszeichen bzw. der letzten Kurserholung profitiert haben, sollten Sie sie verkaufen. Jede Outperformance ist vorübergehend und wird nicht von Dauer sein. Wenn Sie Gold besitzen wollen, dann kaufen Sie Gold mit dem Verkaufserlös Ihrer Goldaktien. (siehe auch " Still Betting On Gold Stocks? " und " Gold Stocks Are Worse Than Gold ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 21. April 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.