SPDR beendet 16. KW mit einem Plus

Auch in der 16. Kalenderwoche schwankten die Bestände des weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Es gab erneut Zunahmen und Rückläufe, die Woche endete jedoch mit einem positiven Stand.Die Goldbestände beliefen sich vergangenen Freitag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 831,90 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche waren es 826,72 Tonnen. Über das Wochenende gewann der ETF 1,73 Tonnen. Am Montag verzeichnete er zunächst einen Zuwachs, den er dann zum Mittwoch wieder verlor. Dieser Stand hielt sich dann am Donnerstag, um am Freitag noch einmal dazuzugewinnen. Mit einem Sprung von 4,31 Tonnen ist dies auch zugleich die größte Bewegung der Woche, und endete diese somit mit einem Plus. Der Preis pro Unze für den Fonds hat über die Woche sein Allzeithoch verlassen und lag zum Abschluss bei 2.379,70 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 15. April: 828,45 t• 16. April: 830,18 t• 17. April: 827,59 t• 18. April: 827,59 t• 19. April: 831,90 t© Redaktion GoldSeiten.de