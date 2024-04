Ölsandproduzent Athabasca Minerals wird im Zuge von Übernahme denotiert

Ölsandproduzent Athabasca Minerals Inc. gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen die Einstellung der Notierung seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange beantragt hat. Die Denotierung erfolgt gemäß den Bedingungen des Zeichnungsabkommens zwischen dem Unternehmen und Badger Mining Corporation vom 9. Februar 2024, in dessen Rahmen Badger unter anderem alle Stammaktien erwerben wird. Die Transaktion unterliegt einer Verfügung des Court of King's Bench of Alberta gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act (BIA), die nach einem Antrag am Morgen des 19. April 2024 erlassen wurde, und wurde vom Gericht genehmigt.Im Rahmen der Transaktion wird jede ausstehende Stammaktie auf ein neu gegründetes Unternehmen (vorläufig "ResidualCo") übertragen und im Austausch für eine Stammaktie von ResidualCo annulliert. Badger wird 1.000 Stammaktien erhalten, wodurch Badger zum alleinigen Aktionär von Athabasca wird und die ehemaligen Aktionäre von Athabasca alle Aktien von ResidualCo im gleichen Verhältnis zu ihrem früheren Aktienbesitz an Athabasca halten werden.Die Stammaktien sind derzeit vom Handel an der TSXV ausgesetzt und in Verbindung mit der Umstrukturierung des Unternehmens im Rahmen des BIA, die sich aus der Transaktion ergibt, wird die TSXV die Notierung der Stammaktien einstellen, da das Unternehmen die Anforderungen der TSXV für die Notierung nicht erfüllt. Es wird erwartet, dass die Aufhebung der Notierung zum Handelsschluss am 24. April 2024 wirksam wird. Die eigentliche Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 29. April 2024 abgeschlossen.