Lobo Tiggre: Neue Anerkennung von Gold bietet großes Potential

Der jüngste Anstieg des Goldpreises wurde größtenteils auf geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zurückgeführt. Lobo Tiggre, Analyst und Herausgeber des Independent Speculator, ist jedoch der Ansicht, dass dies nicht die primären Auslöser für den Preisanstieg sind. In einem Interview mit Kitco News, stellte Tiggre die herkömmliche Darstellung des Goldpreisanstiegs in Frage, den viele den anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere zwischen dem Iran und Israel, zuschreiben. "Geopolitische Spannungen bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Aber der Goldpreis steigt schon seit einigen Monaten [...] Ich glaube daher nicht, dass eine der beiden Ursachen die eigentliche sein kann", erklärte Tiggre.Tiggre wies auf das Auftreten neuer Marktteilnehmer jenseits der traditionellen Zentralbankkäufer hin: "Es gibt einen neuen Käufer auf dem Markt, aber die Goldkäufe der Zentralbanken haben den Goldpreis gestützt oder gehalten." Diese Verschiebung ist signifikant und deutet auf eine breitere Nachfragebasis hin, die einen höheren Goldpreis länger stützen könnte.Während er sich auf die Wirtschaft konzentrierte, wies der Experte darauf hin, dass der nominale Höchststand in der Diskussion über den Goldpreis irreführend sei. Inflationsbereinigt sei der reale Wert des Goldes viel höher, argumentierte er: "Erstens: Es ist kein Allzeithoch. Es ist ein nominaler Höchststand. Inflationsbereinigt, selbst wenn man die unsinnigen CPI-Zahlen der Regierung verwendet, läge das reale Allzeithoch bei über 3.400 oder 3.500 Dollar."Diese Perspektive ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Inflationsängste wieder zunehmen. "Das Thema der hartnäckigen Inflation ist wirklich wichtig. Die Fed hat angekündigt, dass sie die Zinsen senken wird. Und, wissen Sie, Paul Krugman hat uns erst letztes Jahr gesagt, wir hätten die Inflation besiegt. Es gab kein Problem und es ist vorbei", sagte Tiggre und fasste damit die aktuelle wirtschaftliche Stimmung und ihre Auswirkungen auf Gold zusammen.Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Tiggre optimistisch für Gold, was nicht nur auf die Wirtschaftsindikatoren, sondern auch auf eine breitere Anerkennung des Wertes von Gold in unsicheren Zeiten zurückzuführen sei. Er wies darauf hin, dass selbst geringfügige Veränderungen im Verhalten der Anleger erhebliche Auswirkungen auf die Goldnachfrage und den Goldpreis haben könnten. "Wenn nur 1% der Weltbevölkerung entscheidet, 'Weißt du was, ein paar Metalle als sichere Häfen, physische sichere Anlagen in meinem Portfolio wären gar nicht schlecht', wird sich die Investmentnachfrage verdoppeln."© Redaktion GoldSeiten.de