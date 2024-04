Tether erweitert Reichweite seines goldgedeckten Stablecoins

Der Stablecoin-Emittent Tether führt seine US-Dollar- und goldgedeckten Stablecoins USDT und XAUT auf der Blockchain von The Open Network ein. USDT auf TON wird am 20. April live gehen und XAUT auf TON wird in den kommenden Monaten folgen, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino gegenüber The Block . Während USDT auf mehr als einem Dutzend Blockchains verfügbar ist, ist TON die zweite Blockchain, auf die XAUT nach Ethereum expandiert, sagte Ardoino.USDT und XAUT auf die TON-Blockchain zu bringen, werde laut Tether dazu beitragen, den Zugang zu dezentralisierten Anwendungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Zahlungen und Videospielen, zu erweitern. Die Erweiterung von Tether auf TON kommt zu einer Zeit, in der die Layer-1-Blockchain kürzlich im Rampenlicht stand. Im Februar enthüllte die Messaging-Plattform Telegram Pläne, Werbeeinnahmen mit Kanalinhabern zu teilen und Belohnungen in Toncoin, der eigenen Kryptowährung von TON, auszuzahlen. Toncoin ist mittlerweile die neuntgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 24,4 Milliarden US-Dollar, wie der Toncoin Price Page von The Block zu entnehmen ist.Die TON-Integration von Tether wird eingeführt, nachdem der Umlauf von USDT die Marke von 109 Milliarden überschritten hat. Der Gesamtbestand an Stablecoins, einschließlich autorisierter, aber noch nicht ausgegebener Token, liegt nun bei über 114 Milliarden, wie aus dem Data Dashboard von The Block hervorgeht. XAUT ist ein kleinerer Stablecoin, dessen Gesamtangebot derzeit bei über 246.000 liegt.© Redaktion GoldSeiten.de