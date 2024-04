Gold Royalty: Rekord-Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen und GEOs

Für die drei Monate bis zum

31. März

(in Tausenden von Dollar) 2024 2023

($) ($)

Lizenzgebühren 1,062 234

Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 830 331

Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 2,052 1,405

Darlehenszinsen 241 -

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 4,185 1,970

Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet (1,050) (1,203)

Darlehenszinsen (241) -

Einnahmen 2,894 767



GEOs

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, Erlöse GEOs

Goldpreis/oz aus Grundstücksverträgen

und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 1,889 1,970 1,043

Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 2,072 4,185 2,019

Vancouver, 22. April 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, vierteljährliche Rekorde bei den Gesamteinnahmen, den Erlösen aus Landverträgen und den Zinsen* bekannt zu geben, die auf die Eckpfeiler-Lizenzgebühren des Unternehmens, die jüngsten Lizenzübernahmen und das einzigartige Lizenzgebührengeneratormodell zurückzuführen sind. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.Gold Royalty verzeichnete im ersten Quartal 2024 Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* in Höhe von 4,2 Mio. $ (Einnahmen in Höhe von 2,9 Mio. $), was 2.019 Unzen Goldäquivalent ("GEOs")* entspricht, was eine Steigerung von 112 % gegenüber dem ersten Quartal 2023 darstellt.Im ersten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen das erste vollständige Quartal mit Vorproduktions- und Goldzahlungen im Rahmen der Borborema-Lizenzgebühr und der goldgebundenen Kreditfinanzierung, die im Dezember 2023 abgeschlossen wurde. Darüber hinaus erzielten andere bestehende Cash-Flow-Lizenzgebühren auf den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden höhere Einnahmen als im vorangegangenen Quartal. Das Modell des Unternehmens zur Generierung von Lizenzgebühren brachte im Quartal 2,1 Millionen $ an Erlösen aus Grundstücksverträgen ein.Während die vierteljährlichen Erlöse aus den Landverträgen im Rahmen des Lizenzgebührenmodells für den Rest des Jahres voraussichtlich niedriger ausfallen werden, wird erwartet, dass die hohen Rohstoffpreise und der erwartete Anstieg der kommerziellen Produktion von Côté im dritten Quartal 2024 zu einem weiteren Wachstum der Lizenzeinnahmen bis zum Ende des Jahres 2024 führen werden.Das Unternehmen ist nach wie vor auf dem besten Weg, seine zuvor bekannt gegebene Prognose für das Jahr 2024 von etwa 5.000 bis 5.600 GEOs zu erfüllen, was etwa 10,0 bis 11,2 Millionen $ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Landvertragserlösen und Zinsen entspricht und auf einem Goldpreis von 2.000 $ pro Unze basiert.Die Prognose für das Jahr 2024 hinsichtlich der gesamten GEOs basiert auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeiträumen und anderen Angaben der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung dieser Angaben.* GEOs insgesamt und Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" unten.Q1 2024 Ergebnisse Webcast DetailsGold Royalty wird seine vierteljährlichen Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2024 endende Quartal am Montag, dem 13. Mai 2024, nach Börsenschluss veröffentlichen.Am Dienstag, dem 14. Mai 2024, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.Um sich für den Webcast für Investoren zum 1. Quartal 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-2024-Q1-ResultsEine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.Das Managementteam von Gold Royalty wird am 12. Juni 2024 von 9:00 Uhr PT bis 11:00 Uhr PT einen virtuellen Investorentag veranstalten, um ein strategisches Update des Geschäfts von Gold Royalty zu geben, einen Überblick über die Vermögenswerte zu geben und den aktualisierten Nachhaltigkeitsbericht und das Vermögenshandbuch des Unternehmens zu prüfen.Um sich für den Webcast zum Investorentag 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-Virtual-Investor-DayEine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Gold Royalty Corp. KontaktPeter BehnckeDirektor, Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte zukünftige Gesamt-GEOs und Gesamteinnahmen und Erlöse aus Landvereinbarungen; Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Entwicklung der Projekte, die den Lizenzbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber dieser Projekte; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens; und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Nicht-IFRS-Kennzahlen: Wir haben in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (ii) GEOs, die jeweils keine IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsübereinstimmung: Die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen werden durch die Addition der Erlöse aus Landverträgen, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, und der Zinsen für das goldgebundene Darlehen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Nachstehend finden Sie einen Abgleich unserer Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen mit den Gesamteinnahmen für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bzw. 2023:Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden: