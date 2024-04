Explorer Trifecta Gold gibt Datum für Konsolidierung bekannt

Explorationsunternehmen Trifecta Gold Ltd. teilte mit, dass Trifecta im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 1. März 2024 von der TSX Venture Exchange die Genehmigung für seine Aktienkonsolidierung im Verhältnis 4:1 erhalten hat. Die Konsolidierung wird bei Börseneröffnung am 25. April 2024 in Kraft treten. Der Name des Unternehmens wird unverändert bleiben, und die Stammaktien werden weiterhin unter dem Symbol TG an der TSX Venture Exchange und unter dem Symbol TRRFF an den OTC-Märkten gehandelt.Derzeit sind 80.099.286 Aktien von Trifecta ausgegeben und ausstehend, und nach der Konsolidierung werden etwa 20.024.822 Aktien ausgegeben und ausstehend sein. Der Grund für die Konsolidierung ist die Verringerung des Streubesitzes, um die Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der Verpflichtungen von Trifecta im Rahmen der Vereinbarung mit Strategic Metals Ltd. zu erleichtern.Trifecta ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen, das sich der Steigerung des Shareholder Value durch die Entdeckung und Erschließung von zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekten im Yukon und in Nevada verschrieben hat. Erste Bohrungen auf dem Goldprojekt Yuge im Norden Nevadas haben mehrere ausgedehnte Zonen mit Goldmineralisierung in der Nähe historischer hochgradiger Minen identifiziert.© Redaktion MinenPortal.de