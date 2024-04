Goldpreis fällt  Die Frage ist: Wie weit?

Der Goldpreis fiel am Montag um mehr als 2% auf ein Einwochentief, da die Sorgen über eine Ausweitung des Nahostkonflikts nachließen und die Anleger in risikoreichere Anlagen wie Aktien flüchteten. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor. "Ein gewisses Vergeltungsrisiko im Nahen Osten ist verschwunden, was zu einer leichten Verkaufsstimmung bei Gold geführt hat. Die Frage ist jedoch, wie viel Spielraum nach unten besteht", erklärte Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities.Der Goldpreis geriet auch unter Druck, als die wichtigsten Indices an der Wall Street höher eröffneten, was die Nachfrage nach dem sicheren Hafen und er zinslosen Anlage dämpfte. Geopolitische Spannungen in Verbindung mit massiven Zentralbankkäufen hatten den Goldpreis am 12. April auf ein Rekordhoch von 2.431,29 $ steigen lassen. Die Anleger warten nun auf die Veröffentlichung des Berichts über die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA am Freitag, um Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung in den USA zu erhalten.Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Austan Goolsbee, meinte am Freitag, dass die Fortschritte bei der Senkung der Inflation in diesem Jahr "ins Stocken geraten" seien. Er ist damit der neueste Vertreter der US-Notenbank, der nicht mehr die Notwendigkeit von Zinssenkungen betont. "Gold könnte erneut historische Höchststände erreichen, wenn der PCE-Bericht überraschend eine Verlangsamung der Inflation signalisieren sollte [...] Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Käufe aus Asien stabil bleiben, da Gold dort als Währungsabsicherung angesehen wird", fügte Ghali hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de