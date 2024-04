Jordan Roy-Byrne: Wir befinden uns an einem echten Sweet Spot

Der Goldpreis ist von seinem jüngsten Allzeithoch von mehr als 2.400 US-Dollar pro Unze gefallen, bleibt aber hoch. Wie hoch könnte das gelbe Metall langfristig noch steigen? In einem Gespräch mit dem Investing News Network teilte Jordan Roy-Byrne, CMT, MFTA, Herausgeber und Verleger von Daily Gold, seine Gedanken darüber mit, wohin es bis 2024 und darüber hinaus gehen könnte."Wir befinden uns in einem echten Sweet Spot für den größten Goldausbruch der letzten 50 Jahre", stellte er in dem Interview fest. "Dies ist der Zeitpunkt, an dem viele der übertriebenen Aussagen, die Leute wie ich in den letzten drei oder vier Jahren gemacht haben, wirklich reif sind, um wahr zu werden." Auf die Frage nach dem Aufwärts- und Abwärtspotenzial des Goldpreises im Jahr 2024 zeigte sich Roy-Byrne optimistisch. "Wir hatten 13 Jahre lang dieses superbullische Cup-&-Handle-Muster, und der Markt war wirklich so positioniert, dass er, wenn es nur genug Käufe gäbe, um ihn über die 2.100-Dollar-Marke zu treiben, ziemlich schnell darüber hinausgehen könnte", erklärte er.Innerhalb des 13 Jahre alten Cup-&-Handle-Musters sieht er zwei potenzielle Mini-Cups und -Handles mit gemessenen Aufwärtszielen von 2.350 und 2.500 US-Dollar. Die übergeordnete Cup und der Handle haben ein eigenes gemessenes Aufwärtsziel von etwa 3.000 US-Dollar. "Wir haben also vielleicht eine Chance, bis Ende des Jahres die 3.000-Dollar-Marke zu erreichen", meinte Roy-Byrne, betonte aber auch, dass es je nach Entwicklung verschiedener Faktoren zu Schwankungen kommen könne.Auf der anderen Seite wies er darauf hin, dass Gold in seiner Geschichte sechs oder sieben größere Ausbrüche erlebt habe und in zwei dieser Fälle das Ausbruchsniveau wieder vollständig erreicht habe. Diesmal sei es die Marke von 2.100 US-Dollar. Der Experte hält es für möglich, dass der Goldpreis in einem solchen Szenario auf 2.150 oder 2.120 US-Dollar fallen könnte, betonte aber, dass er dies nicht erwarte.© Redaktion GoldSeiten.de