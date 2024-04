Ein Loblied auf die konträre Spekulation

, als die KI-getriebenen Technologiewerte schließlich abflachten und die Schwerkraft einsetzte. Hier ist eine Wiederholung einer seltenen Sonntags-E-Mail, die am 7. April an die Abonnenten verschickt wurde: "Die vergangene Woche war eine der wenigen Wochen, die seit Beginn der Aktienrally Ende Oktober letzten Jahres rückläufig waren. Es war die vierte Woche der letzten 24, die in einer Zeit, in der die Aktienmärkte eine der stärksten Performances der Geschichte verzeichneten, rückläufig war."







Der S&P 500 ist im Zeitraum vom 27. Oktober 2023 bis zum 5. April 2024 um 21,37% gestiegen, während der NASDAQ im gleichen Zeitraum um 22,91% zugelegt hat. Fortschritte in dieser Größenordnung sind nicht nur selten, sie riechen auch nach extremer Intervention und Manipulation.







Der Relative-Stärke-Index, der bei 55 liegt, ist nicht mehr überkauft. Ein Blick zurück auf den Dezember zeigt, dass er sich jetzt in einem vollständigen Rückgang befindet, was auf einen ernsthaften Verlust der Dynamik hindeutet.







Kurz vor Ende des Monats März gab es einen rückläufigen MACD-Crossover, der ein Verkaufssignal darstellt, und obwohl dieser für sich genommen seit Beginn der Rally unzuverlässig ist, wenn er mit einem sinkenden RSI und einem rückläufigen Geldflussindikator (MFI) einhergeht, hat man das Gefühl, dass die Widerstandsfähigkeit der Rally plötzlich stark nachgelassen hat.









Der obige Chart zeigt, dass sich der S&P500 seit den Tiefstständen vom 27. Oktober im Wesentlichen an den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt (DMA) "anschmiegt", wobei die einzige Unterbrechung der falsche Ausbruch in der ersten Woche des Jahres war, als steuerliche Probleme zu überdurchschnittlichen Abflüssen führten. Seitdem gab es nur sehr kurze Scharmützel, wobei die letzte Woche die schwerste war.





Nvidia



Der Marktführer Nvidia schließlich - das Unternehmen, das die künstliche Intelligenz als neues Meme bei den Technologiewerten ins Rampenlicht gerückt hat - ist mit einem Bruch der Trendlinie, einem Scheitern des 20-DMA, einem rückläufigen MACD-Crossover und einer MFI-Umkehr umgekippt. Es könnte zu einer Rotation in andere Sektoren kommen, aber wenn die Marktführer kippen, kommt es in der Regel zu einer scharfen Korrektur, bevor die neuen Obrigkeiten die Aktien nach oben führt. Daher sehe ich in naher Zukunft eine Korrektur am Horizont.



Im vergangenen Oktober begann ich, eine Reihe von Charts zu veröffentlichen, die darauf hindeuteten, dass der Durchschnittsanleger sich rasch jenem Punkt im Zyklus nähert, an dem er normalerweise das Handtuch wirft und den letzten verbliebenen Rest eines ausblutenden Portfolios wegwirft, was die Verhaltenspsychologen als "Kapitulationstief" bezeichnet haben.Obwohl man den Angaben der CNBC-"Forschungsabteilung" in der Regel nicht trauen kann, ist ihr "Gier-Angst-Indikator" in der Regel ein halbwegs brauchbares Instrument, um die Stimmung der Anleger zu erkennen. Ich entdeckte ihn erstmals in der Rubrik "Market Laboratory" des Magazins Barron's und erhielt von dem verstorbenen Citigroup-Strategen und -Gründer Tobias Levkovitch das Recht, ihn zu verwenden. Ich verwende den Indikator seit der Wende der 1990er Jahre, und bis zum Great Financial Bailout im Jahr 2008 war er ein recht nützliches Instrument für Markttiming und Risikomanagement.Nachdem er bei den Tiefstständen Ende Oktober recht gut funktioniert hatte, lag er in der zweiten Februarhälfte und fast den ganzen März über bei