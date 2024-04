SSR Mining versucht sich nach der Katastrophe an einer Stabilisierung

Quelle Chart: stock3

Nach der Minenkatastrophe vom Februar beim kanadische Minenunternehmen SSR Mining Inc. rutschten die Notierungen schnurstracks in Richtung der Unterstützungszone von 3,66 bis 4,31 USD. Exakt dort, siehe dazu die vergangene Analyse vom 14. Februar , vollzog sich bisher eine Stabilisierung, welche durchaus das Potenzial für mehr besitzt, sofern der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie - EMA aktuell bei 5,55 USD) ebenfalls noch überwunden werden kann. Dabei sollte idealerweise das frische Unterstützungslevel bei 4,98 USD verteidigt werden. Zumindest technisch erlaubt sich in weiterer Folge dann Erholungspotenzial bis zum Widerstand von 8,09 USD.Unterhalb von 4,31 USD würde hingegen die Gefahr einer sich ausdehnenden Kursschwäche manifestieren. Abgaben bis 3,66 USD und im Ausdehnungsfall bis zur runden Marke von 3,00 USD je Anteilsschein sollten in der Konsequenz nicht überraschen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.