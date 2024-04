Atom-Wahnsinn!, noch mehr Lasten & der 8 $ Apfel

In Thüringen scheint man Angst vor den kommenden Wahlen zu haben.Laut "The Pioneer" soll die Zuständigkeit für Windkraftanlagen der kommunalen Ebene entzogen werden.Eine gemeinsame EU-Einlagensicherung wurde auf den Weg gebracht. Die Hauptlasten dürften wieder die nördlichen Länder zahlen.Wurde durch einen Eingriff der russischen Luftwaffe ein nuklearer Angriff auf den Iran abgewendet? Dies behauptet Pepe Escobar auf Twitter. Israel soll versucht haben, eine Atombombe in großer Höhe zu zünden, um einen EMP auszulösen. Im Norden der Ukraine bahnt sich eine neue russische Militärakton an.Chinas Hunger auf Silber ist längst nicht gestillt. SFE und SGE verzeichnen weitere Abflüsse.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)