Platin - Die Kehrtwende

Nach einem kurzen Ausflug über den Widerstand bei 988 USD drehte der Kurs von Platin Mitte April nach Süden und beendete den Aufwärtsimpuls, der zu Beginn des Monats bei 889 USD gestartet war. Der Rückfall unter die Unterstützungen bei 952 und 938 USD sorgte für bärische Signale und das Ende der Erholung. In dieser Woche fällt der Kurs des Edelmetalls bereits unter die zugehörige Aufwärtstrendlinie und an den Bereich um 905 USD.Die Bullen haben die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung von November letzten Jahres vergeben und müssen jetzt mit den Konsequenzen zurechtkommen. Unterhalb von 938 USD ist wahrscheinlich, dass sich ein neuer Abwärtstrend etabliert, der jetzt unter 905 USD und bis 889 USD führt. Darunter stünde ein Abverkauf bis an das Tief aus dem November bei 839 USD an.Um in den früheren Aufwärtstrend zurückzufinden, müsste der Kurs dagegen über 938 und 952 USD ausbrechen – ein aktuell wenig aussichtsreiches Unterfangen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)