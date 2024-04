Goldmarktupdate: Gold im Vergleich zu Fiatwährungen überkauft

Gold ist in letzter Zeit im Vergleich zu allen wichtigen Fiatwährungen extrem überkauft. Die folgenden Tagescharts zeigen beispielsweise, dass Gold auf Basis des RSI(14), eines Momentum-Indikators, der am unteren Rand jedes Charts zu finden ist, kürzlich so stark nach oben gedehnt wurde wie zu keinem anderen Zeitpunkt in den letzten 15 Jahren, einschließlich des Hochs von 2011, im Vergleich zum Euro, zum Yen, zum Schweizer Franken, zum australischen Dollar und zum kanadischen Dollar. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sind der Euro, der Yen, der Schweizer Franken, der australische Dollar und der kanadische Dollar im Vergleich zu Gold so stark nach unten gedehnt, wie es in den letzten 15 Jahren noch nie der Fall war.Gegenüber dem US-Dollar hat sich der Goldpreis nicht ganz so stark nach oben entwickelt, da der US-Dollar in letzter Zeit weniger stark nachgegeben hat als die anderen wichtigen Währungen.Da Gold gerade ein seltenes überkauftes Extrem gegenüber allen wichtigen Fiatwährungen erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Goldpreis entweder gerade ein mehrmonatiges Preishoch erreicht hat oder dies bald tun wird. Aus zwei Hauptgründen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Extremwert vom April 2024 das Ende des zyklischen Anstiegs des Goldpreises (d.h. das Ende des zyklischen Rückgangs der Fiatwährung) markiert.Der erste Grund ist die Stimmung, wie sie aus den COT-Daten hervorgeht, die immer noch ein gesundes Maß an Skepsis der Spekulanten erkennen lassen. Von besonderer Bedeutung ist, dass trotz des spektakulären jüngsten Goldpreisanstiegs die kollektive Netto-Long-Position kleiner Händler (das sprichwörtliche "dumme Geld") in Goldfutures nicht weit von einem 14-Monats-Tief entfernt ist. Die derzeitige Stimmungslage deutet darauf hin, dass es noch viel Spielraum für den Aufbau von Long-Positionen durch Spekulanten gibt. Der zweite Grund ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das fundamentale Umfeld, wie es von unserem Gold True Fundamentals Model (GTFM) angezeigt wird, in den nächsten Monaten zu Gunsten von Gold verändern wird.In der vorletzten Woche drehte der GTFM aufgrund eines Anstiegs der 10-jährigen TIPS-Rendite (ein Realzins-Proxy) auf Bärenmarkt, kehrte aber letzte Woche aufgrund des Zusammenbruchs des XLY/XLP-Verhältnisses auf neutral zurück. Es besteht eine gute Chance, dass er in nicht allzu ferner Zukunft nach oben dreht, weil 1) eine Verschiebung innerhalb des Aktienmarktes von "risikofreudig" zu "risikoavers" bestätigt wurde, 2) die US-Wirtschaftsdaten wahrscheinlich eine Abschwächungstendenz aufweisen werden, 3) die Fed (gemeint ist Powell) nach einem Vorwand sucht, um die Geldpolitik zu lockern, und 4) die Biden-Regierung alle Register ziehen wird, um die Wirtschaft im Vorfeld der Wahlen im November 2024 als gesund erscheinen zu lassen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 23. April 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.