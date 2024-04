Indiens Goldschmuck-Exporte im GJ2023-24 um fast 62% gestiegen

Im abgeschlossenen Finanzjahr 2023-24 stiegen Indiens Goldschmuckexporte um ganze 62% auf 6.792,24 Millionen $, verglichen mit knapp 4.200 Millionen $ im Finanzjahr 2022-23. Nach Angaben des Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) erholte sich der gesamte Goldschmuck, der zwischen April 2023 und September 2023 um 10,5% zurückgegangen war, in der zweiten Jahreshälfte mit einem Wachstum von fast 47%, berichtet The Times of India Die gesamten Bruttoexporte von Goldschmuck stiegen im GJ2023-24 um fast 17% auf 11.230 Millionen $, verglichen mit 9.619 Millionen $ im Vorjahr. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich zu einem wichtigen Markt für Goldschmuckexporte aus Indien entwickelt und verzeichneten ein Wachstum von 107% auf 4.528,66 Millionen $ im GJ2023-24, verglichen mit 2.185,7 Millionen $ im Vorjahr. Die Märkte der VAE und Bahrain machten mehr als 85% der indischen Goldschmuckexporte aus. Auch Australien verzeichnete einen Anstieg der Goldschmuckexporte um 37%.Vipul Shah, Vorsitzender des GJEPC meinte: "Der Anstieg der reinen Goldschmuckexporte kann auf die pragmatischen Außenhandelsabkommen der Regierung zurückgeführt werden, einschließlich der Umsetzung des CEPA zwischen Indien und den VAE. Der GJEPC arbeitet aktiv mit der Regierung zusammen, um in den kommenden Handelsabkommen, insbesondere mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC), Kanada, Großbritannien und der EU, eine günstige Politik umzusetzen."Dieser Schub ist notwendig, denn obwohl Gold aktuell glänzt, ist die Entwicklung des Exports von Edelsteinen und Schmuck weniger positiv ausgefallen. Die Exporte wurden durch die schwache Nachfrage in den USA und China sowie durch den Krieg in der Ukraine beeinträchtigt, der zu Unsicherheiten bei der Einfuhr von Rohdiamanten aus Russland führte© Redaktion GoldSeiten.de