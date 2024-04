Amex Exploration legt Zone Team mit Goldzonen 210 und E3 zusammen und schafft einen 1,4 km langen Mineralisierungskorridor

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Vertikale Metall- Faktor* Zone

Tiefe (g/t Au *m)

(m)

PE-22-524 659,75 661,75 2,00 7,43 0,80 ~625 14,86 210

PE-22-532W1 518,30 523,50 5,20 5,01 0,58 ~490 26,07 210

Einschließlich 518,30 519,00 0,70 33,39 3,00 23,37

PE-22-581 198,50 214,00 15,50 1,22 0,49 ~140 18,94 210

Einschließlich 212,50 214,00 1,50 7,68 2,70 11,52

PE-22-586 127,50 129,90 2,40 2,14 0,10 ~90 5,13 210

Und 158,50 170,00 11,50 4,57 0,64 ~115 52,54

Einschließlich 163,00 166,00 3,00 10,72 1,31 32,17

Und 308,70 319,00 10,30 2,95 0,30 ~215 30,39

Einschließlich 308,70 311,50 2,80 9,42 0,85 26,38

PE-23-639 148,00 167,10 19,10 3,23 0,28 ~190 61,71 210

Einschließlich 156,60 158,00 1,40 29,76 1,60 41,66

PE-23-658 66,15 79,80 13,65 2,37 0,85 ~60 32,40 210

Einschließlich 73,00 74,00 1,00 5,90 0,60 5,90

Einschließlich 75,00 75,75 0,75 6,14 1,10 4,61

Einschließlich 79,00 79,80 0,80 7,78 6,30 6,22

PE-23-667 76,50 90,70 14,20 0,60 1,81 ~70 8,48 210

Und 102,00 109,50 7,50 5,60 0,31 ~85 41,96

Einschließlich 106,50 108,00 1,50 22,39 1,00 33,59

Und 161,60 163,50 1,90 2,79 0,32 ~135 5,29

Und 287,50 294,00 6,50 5,22 0,11 ~240 33,96

Einschließlich 288,00 289,50 1,50 18,31 0,10 27,47

PE-23-676 19,00 25,00 6,00 1,78 0,10 ~15 10,70 210

PE-23-679 97,00 110,50 13,50 0,76 0,23 ~85 10,28 210

Einschließlich 98,40 99,15 0,75 8,43 2,20 6,32

PE-23-689 525,70 526,20 0,50 18,67 1,60 ~435 9,34 210

PE-23-690 127,50 141,00 13,50 1,20 0,21 ~115 16,16 210

Einschließlich 134,75 135,25 0,50 9,91 0,90 4,96

PE-23-680 45,20 52,50 7,30 4,97 0,73 ~35 36,25 Zone Team

Einschließlich 45,20 45,70 0,50 54,12 1,40 27,06

PE-23-683 79,30 83,00 3,70 2,25 0,67 ~65 8,33 Zone Team

Und 185,30 186,00 0,70 7,75 0,30 ~160 5,43

Und 410,00 411,50 1,50 1,55 0,90 ~350 2,33

PE-23-702 321,50 323,60 2,10 23,10 0,81 ~270 48,50 Zone Team

Einschließlich 322,35 322,90 0,55 83,98 2,70 46,19

PE-23-717 163,00 164,00 1,00 3,22 0,30 ~135 3,22 Zone Team

Und 478,00 481,00 3,00 6,12 1,80 ~390 18,37

Einschließlich 478,00 478,50 0,50 33,36 5,60 16,68

Und 574,20 575,25 1,05 28,28 14,53 ~465 29,70

Loch-Nr. Azimut (°) Neigung (°) Von (m) Bis (m) Länge (m) Rechtswert (m) Hochwert (m) Höhe (m)

PE-22-524 143 -73 0 1645 1645 614886 5431358 349

PE-22-532W1 137 -76 0 1878 1878 614964 5431427 355

PE-22-581 135 -45 0 601 601 614887 5431358 349

PE-22-586 135 -45 0 505 505 614860 5431281 347

PE-23-639 130 -60 0 351 351 614847 5431123 344

PE-23-658 40 -60 0 351 351 614846 5431271 346

PE-23-667 130 -60 0 335 335 614884 5431316 348

PE-23-676 40 -60 0 321 321 614997 5431139 348

PE-23-679 130 -60 0 352 352 614918 5431205 347

PE-23-680 310 -60 0 520 520 615260 5430927 349

PE-23-683 120 -60 0 532 532 615263 5430925 349

PE-23-689 310 -60 0 550 550 615217 5430947 348

PE-23-690 130 -60 0 343 343 614914 5431272 348

PE-23-702 130 -60 0 411 411 615353 5430871 349

PE-23-717 300 -60 0 597 597 615531 5430732 348

Montreal, 24. April 2024 - Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass nach Vertiefung der Einblicke in die Geologie des Projekts Perron im Zuge weiterer Bohrungen Ähnlichkeiten zwischen den Goldzonen Team, 210 und E3 festgestellt wurden. Es war somit nur logisch, die drei Zonen zusammenzulegen. Die zusammengelegten Goldzonen werden unter dem Namen Zone Team (Team Zone) geführt und bilden einen größeren Mineralisierungskorridor, der sich über die Verwerfung Normétal auf der nordöstlichen Seite des Beaupré Block spannt (siehe Abbildung 1). Die Entscheidung wurde aufgrund der Geologie gefällt, da alle drei Zonen bemerkenswerte Ähnlichkeiten im Hinblick auf ihre Lithologie, ihre Struktur und ihren Mineralisierungstypus aufweisen (Abbildung 5).Das Unternehmen gibt außerdem weitere Bohrergebnisse aus diesen Zonen bekannt (siehe Abbildung 4 und Tabellen 1 und 2). Nachdem das Konzessionsgebiet Perron bis zu 14 bekannte Zonen beherbergt, wird diese Entscheidung zu einer Vereinfachung und zu einer Zeitersparnis beim laufenden Modellierungsverfahren sowie bei der Erfassung der Bohrdaten führen.Goldzone 210 (die ab nun als Teil der Zone Team geführt wird)- Bohrung PE-22-586 lieferte in der Goldzone 210 auf 11,50 m 4,57 g/t Au, einschließlich 3,00 m mit 10,72 g/t Au in einer senkrechten Tiefe von ca. 115 m;- Bohrung PE-23-639 lieferte in der Goldzone 210 auf 19,10 m 3,23 g/t Au, einschließlich 1,40 m mit 29,76 g/t Au in einer senkrechten Tiefe von ca. 190 m.Zone Team- Bohrung PE-23-680 lieferte in der Goldzone Team auf 7,30 m 4,97 g/t Au, einschließlich 0,50 m mit 54,12 g/t Au in einer senkrechten Tiefe von ca. 35 m;- Bohrung PE-23-702 lieferte in der Goldzone Team auf 2,10 m 23,10 g/t Au, einschließlich 0,55 m mit 83,98 g/t Au in einer senkrechten Tiefe von ca. 270 m.Jacques Trottier, PhD, Executive Chairman von Amex Exploration, erklärt: Die Zusammenlegung dieser drei Goldzonen ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt Perron. Im Zuge der weiteren Bohrungen in diesem Gebiet sowie der fortschreitenden Modellierungsarbeiten wurde deutlich, dass die drei Zonen geologisch, strukturell und räumlich zusammenhängen. Die nun zusammengelegte größere Zone Team weist eine Streichlänge von rund 1,4 km auf und ist in nordwestlicher und südöstlicher Richtung sowie in der Tiefe offen. Amex plant einen erheblichen Ausbau der Zone Team, denn wir gehen davon aus, dass wir mit der Erschließung des Wertes dieser Zone erst am Anfang stehen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74350/Amex_240424_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Geologische Karte des Projekts Perron mit Ansicht der bis dato ermittelten einzelnen Zonen mit ausgeprägter Mineralisierung, einschließlich der neu zusammengelegten Goldzone Team.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74350/Amex_240424_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Geologische Karte der Goldzone Team; die eine Goldmineralisierung von über 0,50 g/t aufweist. Die auf der Karte dargestellte Abgrenzung der Zone stellt die Oberflächenexpression der Mineralisierung in der Tiefe dar.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74350/Amex_240424_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Bild von den modellierten Wireframes in der Zone 210, der Zone Team und der Zone E3; man sieht die Ähnlichkeit des Mineralisierungsverlaufs.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74350/Amex_240424_DEPRcom.004.jpegAbbildung 4: Aufnahmen aus der Zone Team - Bohrungen PE-23-639, PE-23-680, PE-23-702 und PE-23-717. Die Goldmineralisierung steht in Verbindung mit Quarz-Sulfiderzgängen, die durch Zugspannung entstanden sind, und enthält sichtbares Gold. Abkürzung: VG - Sichtbares Gold.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74350/Amex_240424_DEPRcom.005.jpegAbbildung 5: Goldführende Quarz-Sulfidgänge der Goldzone 210, der Zone Team und der Goldzone E3. Alle Goldzonen weisen einen ähnlichen Mineralisierungstypus auf.*Metallfaktor ist definiert als Goldgehalt multipliziert mit der Kernlänge.Jérôme Augustin P.Geo. Ph.D., (OGQ 2134), ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Norm NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Jérôme Augustin geplant und beaufsichtigt. Die Kernprotokollierung und die Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt. Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle sehen vor, dass im Durchschnitt alle 10 Proben Leer- oder Standardproben entnommen werden, zusätzlich zur regelmäßigen Entnahme von Leer-, Doppel- und Standardproben, die vom Laboratoire Expert während des Analyseprozesses akkreditiert wurden. Bei allen Analysen, die auf eine Goldmineralisierung abzielen, werden die Goldwerte durch eine Brandprobe mit Abschluss durch Atomabsorption ermittelt. Werte über 3 ppm Au werden von Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda, mittels Brandprobe mit abschließender Gravimetrie erneut analysiert. Proben, die eine sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mittels Metallsieb analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung zu 90 % unter 2 mm zerkleinert, um Proben, die möglicherweise grobes Gold enthalten, zu homogenisieren. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Konzessionsgebiet oder die benachbarten Projekte zu verifizieren, insbesondere im Hinblick auf die historischen Bohrergebnisse. Der qualifizierte Sachverständige ist jedoch der Ansicht, dass die Bohr- und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Verfahren ermittelt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse. Amex Exploration Inc. hat auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Goldprojekt Perron, das sich ca. 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda, Quebec, befindet und 117 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 4.518 Hektar umfasst, bedeutende Goldentdeckungen gemacht. Das Projekt ist durch die bestehende Infrastruktur gut erschlossen, liegt an einer ganzjährig befahrbaren Straße, ist 10 Minuten von einem Flughafen entfernt und liegt etwas außerhalb der Stadt Normétal (ca. 8 km). Darüber hinaus befindet sich das Projekt in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von Aufbereitungsbetrieben großer Goldproduzenten. Das Projekt beherbergt sowohl eine großvolumige als auch eine hochgradige Goldmineralisierung. Victor Cantore, President & Chief Executive OfficerAmex Exploration: +1-514-866-8209 Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramm in der HGZ und der Denise Zone, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, das Explorationsprogramm fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigt werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 