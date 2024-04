Asante Gold präsentiert die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Beschluss Fürstimmen Gegenstimmen Stimmenthaltungen

Festsetzung der Anzahl an Direktoren auf neun276.099.224 1.691.687 keine

(99,39 %) (0,61 %)

Bestellung der Wirtschaftsprüfer 277.549.127 keine 241.784

(99,91 %) (0,09%)

Name Abstimmungsergebnis Fürstimmen Stimmenthaltungen

Bashir Akwasi Ahmed Gewählt 277.140.492 310.749

(99,89%) (0,11%)

Mohammad S A A Alothman Gewählt 268.193.707 9.257.534

(96,66%) (3,34%)

David Anthony Gewählt 275.547.492 1.903.749

(99,31%) (0,69%)

Malik Easah Gewählt 275.895.389 1.555.852

(99,44%) (0,56%)

Alex Heath Gewählt 268.475.492 8.975.749

(96,76%) (3,24%)

Edward Koranteng Gewählt 267.320.157 10.131.084

(96,35%) (3,65%)

Carsten Korch Gewählt 275.430.889 2.020.352

(99,27%) (0,73%)

Roger Norwich Gewählt 275.430.889 2.020.352

(99,27%) (0,73%)

Alexander Smirnov Gewählt 268.198.707 9.252.534

(96,67%) (3,33%)

Vancouver, 24. April 2024 - Asante Gold Corp. (Asante oder das Unternehmen) (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S.OTC: ASGOF) gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) bekannt, die gestern, am 23. April 2024, abgehalten wurde. Auf der Versammlung waren insgesamt 288.306.101 Stammaktien (ca. 65 % der ausstehenden Aktien) vertreten. Alle von der Unternehmensführung zur Genehmigung vorgelegten Angelegenheiten wurden ordnungsgemäß autorisiert und angenommen wie folgt:- Festsetzung der Anzahl an Direktoren auf neun (9);- Wahl der Direktoren gemäß dem vom Unternehmen ausgesandten Informationsrundschreiben der Firmenführung vom 18. März 2024 (das Rundschreiben) sowie- Bestellung der Wirtschaftsprüfer.Weitere Einzelheiten zu den vorgenannten Angelegenheiten sind in den Versammlungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich des Rundschreibens, enthalten, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat außerdem einen Bericht mit den Abstimmungsergebnissen zu allen Beschlüssen, über die auf der Versammlung abgestimmt wurde, ebenfalls im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedarplus.ca.) veröffentlicht.Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau in Bibiani begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Chirano Goldmine finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 15. Oktober 2022 und 15. Mai 2023 sowie im technischen Bericht der auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.Dave Anthony, President & CEOFrederick Attakumah, Executive Vice President und Country Directorinfo@asantegold.com+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446