Gold - Die Bären setzen ein Zeichen

Seit Mitte Februar befindet sich der Goldpreis in einer hochdynamischen Aufwärtsbewegung, die ihn über das bisherige Allzeithoch bei 2.145 USD und die Kursziele bei 2.305 und 2.370 USD antrieb. Erst im Bereich der 2.415-USD-Zielmarke ebbte die Kaufwelle ab und ging in eine dreiecksförmige Konsolidierung über. Statt aber den Schwung für einen Ausbruch in Richtung 2.460 USD zu nutzen, brach der Goldpreis in den letzten Tagen aus dem Dreieck nach unten aus und unterschritt den Support bei 2.350 USD. Aktuell erreicht er schon die zentrale Aufwärtstrendlinie.Die vergebene Chance auf eine Fortsetzung der Rally und der bärische Bruch des Dreiecks nach Süden hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack. Die Wucht des Abverkaufs deutet auf eine kurzfristige Trendwende hin und legt jetzt auch den Bruch der Trendlinie und des Supports bei 2.300 USD nahe. Die Folge wäre ein Kursrutsch bis 2.267 USD. Hier könnte eine Erholung folgen. Unter der Marke dürfte Gold dagegen weiter bis 2.220 und 2.200 USD fallen. Selbst ein Einbruch an das alte Rekordhoch bei 2.145 USD ist jetzt möglich.Für einen bullischen Konter bräuchte es dagegen den Wiederanstieg über das frühere Kursziel bei 2.370 USD. Dann könnte Gold wieder bis 2.415 USD steigen. Ob diese Marke aber in Richtung 2.460 und 2.545 USD überwunden werden kann, ist aufgrund der Entwicklung der letzten beiden Wochen fraglich geworden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)