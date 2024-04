Türkische Anleger stürzen sich angesichts Nah-Ost-Konflikts auf Gold

Mit der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten zu Beginn der vergangenen Woche kamen Gerüchte über einen bevorstehenden Anstieg des Goldpreises auf, was den türkischen Staatsbürger Faruk Mutlu dazu veranlasste, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. "In der Türkei ist es eine liebgewonnene Tradition, frisch verheirateten Paaren Gold zu schenken, und da die Sommerhochzeiten näher rücken, steigt die Nachfrage nach dem Edelmetall rapide an", sagte Mutlu gegenüber Xinhua In Kuyumcukent, einem Stadtteil von Istanbul, der als Zentrum der türkischen Schmuckindustrie bekannt ist, haben sich lange Schlangen vor den Goldgeschäften gebildet, da befürchtet wird, dass die Spannungen zwischen Israel und dem Iran auf die gesamte Region übergreifen könnten. Nach den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel am 13. April meinte Riza Gokay Tugsavrol, Inhaber des Juweliergeschäfts Harem Gold, dass der anhaltende Preisanstieg aufgrund der steigenden Nachfrage Gold noch attraktiver gemacht habe."In Zeiten von Chaos und geopolitischen Unruhen wie Kriegen sehen Investoren Gold oft als sicheren Hafen und verlassen sich darauf, dass es ein stabiler Vermögenswert ist", erklärte er. "Vor dem Konflikt bewegte sich ein Gramm Gold um die Marke von 2.500 türkischen Lira (76,75 US-Dollar) […] Nach der Eskalation stieg der Preis auf 2.630 Lira und begann sogar, die Marke von 2.650 Lira zu testen." Anfang des Jahres kostete ein Gramm Gold in der Türkei rund 2.000 Lira.Murat Tufan, Analyst beim Sender Ekoturk, bestätigte Tugsavrols Einschätzung, dass die steigenden Preise und der eskalierende Andrang auf Gold die erhöhten geopolitischen Risiken in der globalen Außenpolitik unterstreichen. "Der Angstindex hat begonnen, seinen Einfluss auszuüben, insbesondere nach den Vergeltungsmaßnahmen des Irans gegen Israel", so Tufan. "Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass die Investoren an den Finanzmärkten zunehmend verunsichert sind, da sie eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran befürchten".Da die Nachfrage unter den Türken weiter steigt, hat Abdullah Yasir Sahin, Leiter der staatlichen türkischen Münzanstalt, eine Warnung an die Bürger und Geschäftsleute herausgegeben, sich nicht mit gefälschtem Gold aus kleinen Werkstätten einzudecken, insbesondere zu einer Zeit, in der die Goldproduktion Schwierigkeiten hat, die Nachfrage zu befriedigen.© Redaktion GoldSeiten.de