Anglo American bekommt Übernahmeangebot von BHP Group

Bergbauunternehmen Anglo American Plc. teilte kürzlich mit, dass ihm ein Übernahmeangebot des Bergbauriesen BHP Group Ltd. vorliegt. Laut Anglo American sei das Angebot unaufgefordert und unverbindlich, an strenge Bedingungen geknüpft und stark konditioniert. Es werde derzeit geprüft. Der Deal würde zwei globale Bergbauriesen zusammenführen und wäre eine der größten Übernahmen in der Branche seit Jahren.Das an der Londoner Börse notierte Anglo American, dem 85% des Diamantengeschäfts von De Beers gehört, hatte nach Angaben von LSEG am Mittwoch zum Börsenschluss eine Marktkapitalisierung von 36,71 Milliarden Dollar.BHP, das vor allem für den Abbau von Eisenerz, Kupfer, Nickel und Hüttenkohle bekannt ist, hat eine Marktkapitalisierung von rund 148,71 Milliarden Dollar. Sollte der Deal mit Anglo American zustande kommen, wäre dies nach dem Kauf von Oz Minerals im Jahr 2023 die zweite große Übernahme von BHP innerhalb eines Jahres.© Redaktion MinenPortal.de