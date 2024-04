Palladium - Zentrale Supportzone wird angelaufen

In den vergangenen Tagen fiel der Kurs von Palladium unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei 993 USD zurück. Damit wurde die Korrekturphase, die mit dem zweiten Scheitern an der Hürde bei 1.083 USD Anfang des Monats eingesetzt war, fortgeführt. Im gestrigen Handel gelang es den Bullen noch, die Unterstützung bei 967 USD zu verteidigen und damit weitere Abgaben zu verhindern. Doch die kurzfristige Lage hat sich mit dem Kursrutsch der letzten Wochen weiter verdüstert.Setzt Palladium unter 967 USD zurück, dürfte die Korrektur bis 946 USD und darunter bereits bis an den Support bei 920 USD ausgedehnt werden. Auf diesem Niveau könnte die gebrochene langfristige Abwärtstrendlinie wie ein Sprungbrett fungieren, von dem der Kurs dynamisch nach oben abprallt. Darunter stünde dagegen ein Abverkauf bis 875 und 837 USD an.Sollte der Kurs von Palladium zuvor schon über 993 USD und die Hürde bei 1.020 USD ausbrechen, wäre die Gefahrenzone überwunden und mit einer Erholung bis 1.050 USD, sowie später bis an die zentrale Hürde bei 1.083 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)