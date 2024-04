Schwaches US-Wachstum und starke Newmont-Zahlen

Gestern Nachmittag wurde das Bruttoinlandsprodukt der USA für das 1. Quartal veröffentlicht. Erwartet wurde ein Wachstum von 2,50%, nachdem die US-Wirtschaft im 4. Quartal 2023 noch mit 3,40% gewachsen war. Doch das BIP-Wachstum lag nur bei 1,60%, was als krasse Verfehlung der Prognose gesehen werden darf.Auch der sonst recht gute GDP-Now Indikator sah 2,70% Wachstum im 1. Quartal und lag deutlich daneben:Das hat die US-Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Ein Szenario, das wir auch hier im Goldreport immer wieder „favorisiert“ haben, ist gestern in den Finanzkreisen wieder aufgetaucht, die Stagflation.Lange Zeit wollte niemand mehr etwas davon hören, vor allem deshalb, weil das US-Wachstum so stark war. Berücksichtigen wir allerdings die immer noch hohe Inflation und dann ein Wachstum von deutlich unter 2%, dann war der Markt im 1. Quartal in dieser Situation, der stagnierenden Wirtschaft und der steigenden bzw. hoch bleibenden Inflation. Die Stagflation ist das "Boom-Szenario" für Gold und war Ende der 1970er der größte Preistreiber für das gelbe Metall.Dann kamen gestern noch die Quartalszahlen von Newmont . Wie von mir erwartet, hatte das Unternehmen in die Zahlen des 4. Quartals, was das erste Quartal zusammen mit Newcrest war, viel Schlechtes hineingepackt, um Altlasten zu bereinigen.Die gestern vorgelegten Zahlen konnten dann überzeugen und die Aktie sprang um über 12% nach oben. Technisch noch nicht ganz nach oben raus, aber evtl. noch Luft bis knapp 50 USD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.