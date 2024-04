Mount Erebus: Die wohl heißeste Goldmine der Welt

Der südlichste Vulkan der Welt leistet seinen Beitrag die weltweit steigende Nachfrage nach Gold zu befriedigen. Glaubt man jedoch glauben, dass es heutzutage schwierig ist, Gold gewinnbringend abzubauen, dann wird es überraschen wie umständlich der Handel mit vulkanischem Gold wäre, wie Kitco News in einem Beitrag feststellt. Mount Erebus ist der höchste aktive Vulkan auf dem antarktischen Kontinent und erreicht eine Höhe von 3.794 Metern über dem Meeresspiegel. Obwohl es in der Antarktis weit über 100 Vulkane gibt, gelten nur acht oder neun als aktiv, und nur drei sind in jüngster Zeit ausgebrochen.Der Mount Erebus, benannt nach der Personifikation der Dunkelheit in der griechischen Mythologie, ist der aktivste der drei Vulkane. Seit mindestens 1972 bricht der Vulkan aus und stößt regelmäßig riesige Gas- und Dampfwolken aus. Bemerkenswerterweise haben Wissenschaftler entdeckt, dass diese Gasemissionen mikroskopisch kleine Kristalle aus metallischem Gold enthalten, die nicht größer als 20 Mikrometer sind. Sie schätzen, dass der Mount Erebus an einem durchschnittlichen Tag etwa 2,8 Unzen reines Gold ausspuckt, was nach heutigem Preisniveau einem Wert von 6.500 Dollar entspricht. Das bedeutet, dass Mount Erebus 1.022 Unzen Gold pro Jahr produziert hat, insgesamt 52.122 Unzen seit 1972, was bei den heutigen Spotpreisen einen Wert von über 121 Millionen Dollar hat.Es wäre praktisch, wenn der Mount Erebus seine Goldschätze an seinen Hängen deponieren würde, aber das ist leider nicht der Fall. Stattdessen werden die Goldpartikel bis zu 1.000 Kilometer weit vom Vulkan weggeblasen. Je nach Stärke der Gasfontänen und Windrichtung können das 1.000 Kilometer in jede Richtung sein, wobei ein Großteil des Goldes in die südlichen Ozeane fallen würde. Leider sieht es nicht so aus, als würde der Mount Erebus unter anderem Nevada Gold Mines oder die Goldmine Muruntau in absehbarer Zeit von der Spitze der Goldproduktion verdrängen.© Redaktion GoldSeiten.de