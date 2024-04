Goldpreisprognose: 18./19. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 27.04.24 (08:25 Uhr) bei 2.337 US-DollarIm laufenden Jahr hat der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye gestartet und bei 2.431 $ ein nächstes Allzeithoch erreicht. Gewinnmitnahmen könnten nun im Rahmen der Aufwärtstrendstruktur eine Korrektur ausbilden.In der vergangenen Woche hat der Kurs das vorhandene Korrekturpotential weiter abgearbeitet und im Bereich von 2.300 $ Unterstützung gefunden. Die Erholung wurde jedoch vom 20-Tage-Durchschnitt begrenzt, so dass zum Start in die neue Woche weiterer Druck nach unten möglich ist. Das Vorwochentief dürfte daher einen nächsten Anlaufpunkt bilden. Mit Blick auf den FED-Zinsentscheid könnte für die erste Wochenhälfte jedoch geringere Volatilität zu erwarten sein.• Mögliche Tagesspanne: 2.320 $ bis 2.350 $• Nächste Widerstände: 2.392 $ = Vorwochenhoch | 2.431 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.291 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch | 2.146 $ = 2023 Hoch• GD20 (Std): 2.340 $In der Korrektur konnte die nahe Unterstützung bei 2.300 $ zunächst verteidigt werden. Ein nächster Abwärtsschub dürfte diesen Bereich jedoch im Wochenverlauf erneut ansteuern. Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs bereits am Dienstag entsprechende Bestrebungen zeigen.• Erwartete Tagesspanne: 2.300 $ bis 2.340 $Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kurs von seinem jüngsten Rekordwert. Da der GD 20 augenscheinlich deckelt, könnte im Tief noch die 2.220er $ Marke angelaufen werden, bevor ein neuer Nachfrageschub einsetzt.Die Woche dürfte auch durch stärkere Impulse aus den Wirtschaftsterminen bestimmt werden, so wären kurzfristige Übertreibungen in beide Richtungen möglich.• Mögliche Wochenspanne: 2.220 $ bis 2.360 $In der vorliegenden Situation entscheidet sich der weitere Verlauf am 20-Tage-Durchschnitt. Nach dessen Bruch wirkt dieser als Widerstand und fördert weiteren Abgabedruck in Richtung des GD 50. Sollte dieser in der vorangegangenen Woche getestet werden, könnte bereits eine Erholung einsetzen.Ein signifikanter Bruch unter 2.200 $ hingegen würde Kursziele an der 2.100er $-Marke aktivieren.• Mögliche Wochenspanne: 2.200 $ bis 2.340 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)