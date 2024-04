Goldnachfrage übersteigt physisches Angebot in China  Silber im Visir

Die Menschen haben versucht herauszufinden, warum der Goldpreis seit dem diesjährigen Valentinstag bis zum vergangenen Freitag um mehr als 20% und der Silberpreis um fast 29% gestiegen war. Jetzt wissen wir, was passiert ist, meint Numismatic News . Die Nachfrage nach Gold seitens der chinesischen Regierung und Privatpersonen, die bereits die größte Goldverbrauchernation der Welt ist, war so groß, dass die Importe mit der Nachfrage nicht Schritt halten konnten. Die Chinesen wollen Gold, um ihre Finanzen gegen die Schwäche der Immobilien- und Aktienmärkte und das Risiko eines weiteren Kaufkraftverlusts des Yuan abzusichern.Da die Chinesen nicht in der Lage sind, genügend physisches Gold für eine sofortige Auslieferung zu kaufen, ist das Handelsvolumen an der Shanghai Futures Exchange in den letzten zwei Monaten um mehr als 200% gestiegen. Chinesische Bürgerinnen und Bürger sind bereit, die Auslieferung ihres Goldes zu verschieben, solange sie es zu den aktuellen Preisen kaufen können. Der Mangel an physischem Gold hat die chinesische Regierung dazu veranlasst, eine Medienkampagne zu starten, in der die Bürger aufgefordert werden, Silber statt Gold zu kaufen.Die Shanghai Gold Exchange, an der Käufer eines Kontraktes sofort physisches Gold geliefert bekommen, und die Shanghai Futures Exchange hatten in den letzten zwei Monaten zusammen ein höheres durchschnittliches Tagesvolumen als die New Yorker COMEX. Damit ist Shanghai nach der London Bullion Market Association der zweitgrößte Goldhandelsplatz der Welt. Diese jüngsten Trends dürften die Gold- und Silberpreise weiter nach oben treiben, wenn auch nicht linear, heißt es in dem Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de