UK: Gold im Wert von über 400.000 Pfund beschlagnahmt

Goldbullion im Wert von mehreren Hunderttausend Pfund sind im Rahmen von Ermittlungen der National Crime Agency (NCA) aus den Händen von Kriminellen genommen worden, teilt der Radiosender Planet Radio mit. NCA-Beamte beschlagnahmten das kriminelle Vermögen im Zuge von Ermittlungen gegen den bekannten Geldwäscher Lenn Mayhew-Lewis (69), zu dessen Kunden auch Drogenhändler gehörten. Mayhew-Lewis aus Oxted in der Grafschaft Surrey wurde 2019 von Beamten der West Midlands Police aufgrund von Hinweisen der NCA mit acht Kilogramm Goldbarren und Goldspänen festgenommen. Die Beamten fanden das Edelmetall, das inzwischen über 400.000 Pfund wert ist, im Kofferraum seines Bentley.Mayhew-Lewis, der im vergangenen Jahr wegen Geldwäsche verurteilt wurde, wird von der nationalen Wettbewerbsbehörde gesucht, nachdem er vor seiner Verurteilung untergetaucht war. Er wurde in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft verurteilt. Während die NCA versucht, Mayhew-Lewis ausfindig zu machen und zu verhaften, versuchen ihre Ermittler, dem Geldwäscher die Erlöse aus seinen Straftaten zu entziehen. Beamte der internationalen Korruptionsabteilung der NCA beantragten die Beschlagnahmung des Goldes auf der Grundlage der Bestimmungen des Proceeds of Crime Act 2002, das den Strafverfolgungsbehörden die Beschlagnahmung von Vermögenswerten wie Edelmetallen erlaubt, von denen angenommen wird, dass sie aus Straftaten stammen oder dazu genutzt werden sollen. Die Beschlagnahme wurde bei einer Anhörung am Montag, den 29. April, bestätigt. Die Gegenstände werden nun verkauft und der Erlös fließt der Staatskasse zu.Bis zur Hälfte des Erlöses wird im Rahmen des "Asset Recovery Incentive Scheme" des Innenministeriums direkt in die Bekämpfung der organisierten Kriminalität fließen. Der leitende Ermittler Barry Vinall von der Abteilung für internationale Korruption erklärte, das Gold sei ein Ertrag aus Straftaten, der höchstwahrscheinlich zur Finanzierung weiterer krimineller Unternehmungen verwendet worden wären, "was unseren Gemeinden noch mehr Schaden zugefügt hätte. […] Es ist gut, dass das Geld aus diesen Objekten nun in den Kampf gegen die organisierte Kriminalität fließt."© Redaktion GoldSeiten.de