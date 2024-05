Gold - Ein Rücklauf macht noch keine Trendwende

Seit im Oktober letzten Jahres der mittelfristig entscheidende Support bei 1.807 USD verteidigt worden war, befindet sich Gold in einem Aufwärtstrend, der ab Februar nochmals an Dynamik gewann. In der Spitze erreichte man das Kursziel bei 2.415 USD und markierte mit 2.431 USD ein neues Rekordhoch. Seither wird die zweite Rallyphase primär zur Seite hin korrigiert und der Unterstützungsbereich bei 2.267 USD angelaufen. Von dieser Zone prallte Gold gestern nach oben ab und nähert sich von der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 2.345 USD.Sollte Gold jetzt von der Trendlinie nach unten abprallen, wäre eine weitere Korrektur bis 2.267 USD und darunter bis an das ehemalige Allzeithoch bei 2.222 USD die Folge. Hier könnte die Korrektur vorerst enden und eine steile Kaufwelle starten. Bricht Gold dagegen unter 2.222 USD ein, wären Abgaben bis 2.145 und 2.100 USD zu erwarten.Auf der Oberseite wäre eine Rückkehr über die Trendlinie bullisch zu werten. Doch erst mit dem Anstieg über 2.355 USD wäre ein tragfähiges Longsignal aktiviert, dem auch eine Kaufwelle bis 2.415 – 2.431 USD folgen kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)