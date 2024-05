Volatiler Silbermarkt verunsichert Anleger

In einem Artikel vom 30. April schreibt Digital Market News ( DMN ), die weitere Entwicklung von Silber sei ungewiss. Sie hänge davon ab, ob die Preise die obere Grenze durchbrechen oder unter die untere Grenze fallen. Die Volatilität des Marktes könne den Silberpreis stark beeinflussen, und Anleger täten gut daran, diese Trends genau zu beobachten. Trotz aller Unsicherheiten könnte diese Situation dazu führen, dass Silber als sicherer Hafen an Attraktivität gewinnt.Analysten gingen davon aus, dass der Silberpreis weiterhin zwischen der Unterstützung bei 26,70 $ und dem Widerstand bei 27,60 $ schwanken wird. Sollte der Preis den Widerstand bei 27,60 $ durchbrechen, könnte ein optimistischer Anstieg folgen. Sollte er jedoch unter die Unterstützung bei 26,70 $ fallen, wie es aktuell der Fall ist, würde ein Abwärtstrend einsetzen, meint DMN. Da der Markt nach wie vor stabil ist, wird Händlern empfohlen, den Markt genau zu beobachten, bevor sie größere Investitionsentscheidungen treffen.Gold verzeichnete den ersten wöchentlichen Rückgang seit fünf Wochen, trotz eines leichten Anstiegs aufgrund des stärkeren Dollars. Die Palladiumpreise gaben ebenfalls nach, da der Dollar weiter an Wert gewann. Auf der anderen Seite verzeichneten die Ölpreise einen Aufwärtstrend, was auf den Rückgang der US-Lagerbestände und die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist, die die wichtigsten Ölversorgungsketten gefährden könnten. Andere Rohstoffe entwickelten sich unterschiedlich. Die Erdgaspreise bleiben stabil, Platin zeigt Aufwärtstendenzen und Kupfer setzt seinen Aufwärtstrend konsequent fort. Für Investoren ist es wichtig, diese Trends genau zu beobachten, da sie der Schlüssel für fundierte Entscheidungen auf dem Markt sind.© Redaktion GoldSeiten.de