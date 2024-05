Craig Hemke: Golds nächstes Preisziel und Rolle in US-Schuldenkrise

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte Craig Hemke, Herausgeber von TFMetalsReport.com, seine Gedanken zu den Gründen für den starken Anstieg des Goldpreises, den jüngsten Rückschlag und wie es mit dem gelben Metall weitergehen könnte. Seiner Meinung nach ist der Rückgang des Goldpreises unter die Marke von 2.400 US-Dollar pro Unze völlig normal – Hemke merkte an, dass es nie geradlinig nach oben gehe und betonte, dass ein Muster von "zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück" gesund sei.Dennoch sieht er bis 2024 ein großes Aufwärtspotenzial für das Edelmetall: "Es gibt viele technische Ziele, die mit 2.650 Dollar oder 2.700 Dollar übereinstimmen, und das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, auf den man achten sollte", meinte er. Obwohl diese Niveaus nicht unbedingt in diesem Jahr erreicht werden, glaubt Hemke, dass Gold die Periode bei 2.400 oder 2.500 Dollar beenden könnte.Indem er einen Schritt zurücktrat und das Gesamtbild für Gold und Silber betrachtete, betonte er, wie wichtig es sei, sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des derzeitigen schuldenbasierten Systems vorzubereiten. "Wir erreichen eine Endphase, und ich denke, dass wir endlich an einem Punkt angelangt sind, an dem die Schulden exponentiell und so schnell wachsen, dass die Menge an neuem Fiat-Geld, die benötigt wird, um die Schulden zu bedienen, immer knapper und unkontrollierbarer wird", so Hemke in dem Interview. "Der Schutz gegen diese Art von Zusammenbruch war schon immer der Besitz von physischem Gold und auch von physischem Silber."© Redaktion GoldSeiten.de