Abitibi Metals stößt auf 44,5 m mit 2,82% CuEq bei der zentralen Bohrung auf B26

Hole ID From (mTo (mLength (CuEq (%Cu (%Au Ag (g/t) Zn (%)

) ) m) ) ) (g/t)



1274-24-78.7 82.0 3.3 0.28 0.13 0.02 1.367 0.375

302



And 125.85 128.62.75 0.41 0.40 0.00 1.1 0.024



1274-24-87.0 95.0 8.0 0.36 0.08 0.001 0.831 0.79

303



And 127.7 130.93.2 0.59 0.28 0.01 1.2 0.84



1274-24-18.5 21.5 3.0 0.39 0.04 0.01 0.95 0.937

304





1274-24-83.7 87.0 3.3 5.82 5.40 0.62 16.8 0.168

339



And 93.0 97.0 4.0 1.71 1.22 0.73 3.688 0.158

And 146 190.544.5 2.82 2.32 0.84 4.533 0.05



1274-24-70.70 75.955.25 2.20 1.95 0.38 7.68 0.047

340



And 77.80 80.402.60 2.59 1.98 0.99 6.88 0.05

And 92.35 93.451.10 8.11 8.04 0.14 21.40 0.04

And 126.30 147.020.75 3.35 2.79 0.97 5.10 0.02

5



And 175.20 176.31.10 3.78 1.39 4.03 5.72 0.01

0





1274-24-156.0 165.99.9 3.24 2.97 0.44 5.40 0.09

341





Note 1: The intercepts above are not necessarily representative of

the true width of mineralization. The local interpretation

indicates core length corresponding to 75 to 80% of



the mineralized lens' true width.

Note 2: Intervals were calculated using a cut-off grade of 0.1% Cu

Eq

which represents the visual limit of the mineralized system.

Note 3: Copper equivalent values calculated using metal prices of

$4.00/lb Cu, $1.50/lb Zn, $20.00/ounce Ag and $1,800/ounce Au.

Recovery factors were

applie

d according to SGS CACGS-P2017-047 metallurgical test: 98.3% for

copper, 90% for gold, 96.1% for zinc, 72.1% for silver.





a) Recovery results are from 5 samples totaling 18 kg of zinc-rich

mineralization and 5 samples



totaling 10 kg of copper-rich mineralization.

b) Recovery values for copper and gold were obtained from a simple

rougher-cleaner flowsheet, and silver & zinc from a locked cycle

flowsheet.



c) Recovery for the four metals (Cu-Au-Zn-Ag) in the two types of

concentrates (Cu-Au and Zn-Ag) is not weighted to represent\ a

recovery model for an entire zone or an area.

Drill Target UTM UTM ElevatiAzimutDip Length (m)

hole East North on h Drilled



number

1274-24-B26 Main 652903 5513486 276 360 -58.2177

302



1274-24-B26 Main 653000 5513547 276 360 -83 300

303



1274-24-B26 Main 653000 5513547 276 360 -87.8300

304



1274-24-B26 Main 653000 5513547 276 360 -77 291

305



1274-24-B26 Main 652945 5513382 276 359.4 -60.7350

339



1274-24-B26 Main 652945 5513382 276 346.9 -56.3325

340



1274-24-B26 Main 652945 5513382 276 12.3 -58.5325

341

- Abitibi Metals stösst auf 44,5 Meter mit 2,82% CuEq bei der zentralen Bohrung auf der polymetallischen Lagerstätte B26· Das Unternehmen hat die Ergebnisse der Bohrlöcher 1274-24-301-305 und 339-341 erhalten, wobei die folgenden Abschnitte hervorzuheben sind:o #339 - 2,82 % CuEq auf 44,5 Metern, beginnend in 146 Metern Tiefeo #340 - 3,35 % CuEq auf 20,75 Metern, beginnend in einer Tiefe von 126,3 Meterno #341 - 3,24 % CuEq auf 9,9 Metern, beginnend in 156 Metern Tiefe· Bohrloch 1274-24-339 wurde konzipiert, um die seitliche Erweiterung der hochgradigen Linse zu erproben, die in den Löchern 1274-24-293 und 294 identifiziert wurde, die am 20. März 2024 veröffentlicht wurden. Diese Löcher durchschnitten 2,6% CuEq auf 37,0 Metern (#293), einschließlich 6,3% CuEq auf 10,6 Metern, und 2,5% CuEq auf 61,3 Metern (#294), einschließlich 11,4% CuEq auf 10,6 Metern.· Das Bohrloch 1274-24-339 durchschnitt eine Mineralisierung etwa 20 Meter östlich von 1274-24-294 und durchschnitt 2,82% CuEq auf 44,5 Metern, die in starken Stringer von 83,0 bis 189,5 Metern beobachtet wurden, was einer vertikalen Tiefe entspricht, die etwa 20 Meter unterhalb des Grundgesteinskontakts beginnt. Das Potenzial, mehr von dieser hochgradigen Linse zu definieren, bleibt offen.· Das Unternehmen ist nach wie vor gut finanziert und verfügt über 18,0 Mio. $, um die verbleibenden 16.500 Meter, die für das Arbeitsprogramm 2024 geplant sind, und weitere 20.000 Meter im Jahr 2025 abzuschließen, die in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen werden, um die Option B26 abzuschließen.London, 2. Mai 2024 - Abitibi Metals Corp. (Abitibi oder das Unternehmen) (CSE: AMQ - WKN: A3EWQ3 - OTCQX: AMQFF) freut sich, die Ergebnisse des 13.500 Meter umfassenden Jungfernbohrprogramms auf der Polymetalllagerstätte B26 ("B26", das "Projekt" oder die "Lagerstätte") bekannt zu geben, das im Rahmen der ersten Phase einer vollständig finanzierten 30.000 Meter umfassenden Feldsaison 2024 abgeschlossen wurde. Abitibi Metals verfügt über 18,0 Millionen $, um die verbleibenden 16.500 Meter, die für das Arbeitsprogramm 2024 geplant sind, sowie weitere 20.000 Meter im Jahr 2025 abzuschließen, die in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen werden, um die Option abzuschließen. Am 16. November 2023 schloss das Unternehmen ein Optionsabkommen für die Lagerstätte B26 ab, um über einen Zeitraum von sieben Jahren 80 % von SOQUEM Inc. zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2023).Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, sagte: Die Bohrungen bei B26 liefern weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse, wie in Bohrloch Nr. 339 zu sehen ist, das 2,82 % CuEq auf 44,5 Metern ergab und die hochgradige Linse, die in Bohrloch Nr. 294 beschrieben wurde, seitlich und 20 Meter in Richtung Osten erweitert. Dieses Bohrloch trägt weiterhin zu dem Ziel bei, die hochgradige Linse besser zu definieren und gleichzeitig den niedriggradigen oberflächennahen Halo zu umreißen, der unser Tagebauziel mit großen Tonnagen unterstützt. Wir werden die erfolgreichen Bohrungen bei 293 - 294 und 339 - 341 nutzen, um diese und andere hochgradige Linsen innerhalb und außerhalb der Hauptlagerstätte weiter anzupeilen. Mit dem Ausbruch des Kupferpreises heben sich Projekte wie B26, die sich in der Weltklasse-Jurisdiktion Quebec befinden, weltweit durch ihr Potenzial hervor, kritische Metalle zu einer Zeit zu liefern, in der es einen deutlich steigenden Bedarf an Kupfer gibt."Herr Deluce fuhr fort: "Wir befinden uns in einer ausgezeichneten Position für die kommenden Monate und verfügen über 18 Millionen $ in unserer Kasse. Mit diesen Mitteln können wir die bei B26 geplanten Bohrungen über 16.500 Meter sowie weitere 20.000 Meter im Jahr 2025 finanzieren. Wir erwarten, dass wir in den kommenden Wochen weiterhin viele Neuigkeiten haben werden, da wir eines der aktivsten Juniorunternehmen im mineralienreichen Abitibi-Grünsteingürtel bleiben."Die Lagerstätte B26 Main weist eine durchgehende Streichenlänge von 1,0 km auf, und die Mineralisierung wurde in der Vergangenheit bis in eine vertikale Tiefe von 0,85 km gebohrt, wobei die Bohrungen nur eine begrenzte Reichweite hatten.Das Bohrloch 1274-24-339, das 2,82% CuEq auf 44,5 Metern durchschnitt, wurde vorangetrieben, um die unmittelbare Erweiterung 20 Meter östlich der hochgradigen Linse zu erproben, die in #293 und #294 identifiziert wurde. Die Kupfermineralisierung, die in separaten Bändern mit einer Mächtigkeit von 0,4 bis fast 4 Metern konzentriert ist und deren Chalkopyrit-Volumen zwischen 10 % und 60 % geschätzt wird, wurde durchschnitten und bildet einen 106,5 Meter langen Mineralisierungsabschnitt, der von 83 bis 189,5 Meter beobachtet wurde.Das Bohrloch 1274-24-340, das 3,35 % CuEq auf 20,75 Metern ergab, sollte die westliche Streichenausdehnung der hochgradigen Linse erproben, die in den Bohrlöchern #293 und #294 in einem Abstand von 20 Metern identifiziert wurde. Eine unerwartete Bohrabweichung führte jedoch dazu, dass das Bohrloch in unmittelbarer Nähe von 1274-24-294 landete.Das Bohrloch 1274-24-341, das 3,25 % CuEq auf 9,90 Metern durchschnitt, wurde mit einem nordöstlichen Azimut gebohrt und durchteufte die hochgradige Linse 25 Meter östlich des Abschnitts 1274-24-294.Die Bohrlöcher 1274-24-302, 1274-24-303 und 1274-24-304 wurden im Abstand von 100 Metern gebohrt, um die neigungsaufwärts gerichtete Ausdehnung des Kupfer-Gold-Stringer-Systems in der Nähe seines bekannten Fußwandkontakts zu erproben. Kurze niedriggradige Abschnitte, einschließlich 0,59 g/t auf 3,2 Metern in #304, stellen den nördlichen Rand der Kupferzone dar, die sich etwa 100 Meter nördlich des südlichen Kontakts befindet.Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_02_AMQ_News_1_8ac4306f19.pngFalls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_05_02_AMQ_News_2_bcbb6c32ad.pngDas Kernprotokollierungsprogramm wird von Explo-Logik in Val d'Or, Quebec, durchgeführt. Der Bohrkern wurde geteilt, wobei die Hälfte an AGAT Laboratories Ltd. geschickt und in Val d'Or, Quebec, aufbereitet wurde. Alle Proben werden durch Brandproben auf 50 g mit Atomabsorptionsabschluss und durch "Vier-Säuren-Aufschluss" mit ICP-OES-Abschluss jeweils für Gold und Basismetalle aufbereitet. Proben, die einen Goldgehalt von über 3 g/t aufweisen, werden durch metallisches Sieben mit einem Schnitt bei 106 µm weiterverarbeitet. Das aufbereitete Material wird geteilt und mittels Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss bis zur Extinktion untersucht. Ein separater Teil wird entnommen, um separat mineralisierte Abschnitte mit Zielgehalten über 0,5 % Cu mittels Na2O2-Schmelzung und ICP-OES- oder ICP-MS-Abschluss zu untersuchen.Duplikate der Probenvorbereitung, unterschiedliche Standards und Leerproben werden in den Probenstrom eingefügt.In der Ressourcenschätzung 2018 empfahl SGS das QAQC-Protokoll, um die Reproduzierbarkeit für die vier Metalle (Au-Cu-Ag-Zn) zu erklären. Das Unternehmen hat für dieses Programm eine Reihe von Untersuchungsprotokollen mit dem Ziel erstellt, QAQC-Probleme von Beginn des Projekts an zu kontrollieren. Infolgedessen werden die Proben feiner zerkleinert, wobei 95 % der Partikel einen Durchmesser von 1,7 mm aufweisen, und ein großer Split von 1 kg wird bis auf 106 µm (150 mesh) pulverisiert. Zu den weiteren Maßnahmen gehören die automatische Neubewertung von Goldergebnissen über 3 g/t durch metallisches Screening und die Verwendung von Natriumperoxidschmelzen in mineralisierten Intervallen, die einem Zielgehalt von über 0,5 % Cu entsprechen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von Martin Demers, P.Geo., OGQ Nr. 770, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist. Abitibi Metals Corp. ist ein auf den Erwerb und die Exploration von Mineralien spezialisiertes Unternehmen in Quebec, das sich auf die Erschließung von hochwertigen Grund- und Edelmetallgrundstücken konzentriert, die bohrbereit sind und ein hohes Aufwertungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Abitibis Portfolio strategischer Grundstücke bietet eine reichhaltige Diversifizierung und beinhaltet die Option, 80 % der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 zu erwerben, die eine historische Ressourcenschätzung1 für 2018 von 7,0 Mio. Tonnen mit 2,94 % Cu-Äq (Ind) und 4,4 Mio. Tonnen mit 2. 97% Cu Eq (Inf) beherbergt, sowie das Goldprojekt Beschefer, wo historische Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metallfaktor von über 100 g/t Gold identifiziert haben, wobei 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen hervorzuheben sind.SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, widmet sich der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralienreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.Im Namen des UnternehmensJonathon DeluceChief Executive OfficerDas Unternehmen ist auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, um Stakeholder und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, und ermutigt Aktionäre und Interessierte, dem Unternehmen über die folgenden Kanäle zu folgen und sich mit ihm auszutauschen, um über die neuesten Nachrichten, Brancheneinblicke und Unternehmensankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben:Twitter: https://twitter.com/AbitibiMetalsLinkedIN: https://ca.linkedin.com/company/abitibi-metals-corpDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Fussnoten:Anmerkung 1: Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Quelle: Rapport Technique NI 43-101 Estimation des Ressources Projet B26, Québec, für SOQUEM Inc. von SGS Canada Inc. Yann Camus, Ing., Olivier Vadnais-Leblanc, Géo, SGS Canada - Geostat, Gültigkeitsdatum: April 18, 2018, Datum des Berichts: Mai 11, 2018Anmerkung 2: DieKupferäquivalentwerte wurden unter Verwendung von Metallpreisen von $4,00/lb Cu, $1,50/lb Zn, $20,00/Unze Ag und $1.800/Unze Au berechnet. Bei der Berechnung des Kupferäquivalents wird eine Metallgewinnung von 100 % zugrunde gelegt. Die Anwendung eines Kupferäquivalents ist ein Vergleichsmaßstab, der zur Nivellierung von variablen Metallverhältnissen verwendet wird. Die Ergebnisse stehen in keinem Zusammenhang mit der Gewinnung und dem Wert einer Bergbauproduktion.Anmerkung 3 - Quellen: Fayard, Q., Mercier-Langevin, P., Wodicka, N., Daigneault, R., & Perreault, S. (2020). Das B26 Cu-Zn-Ag-Au Projekt, Brouillan Volcanic Complex, Abitibi Greenstone Belt, Teil 1: Geologischer Rahmen und Geochronologie.Fayard, Q. (2020). CONTRÔLES VOLCANIQUES, HYDROTHERMAUX ET STRUCTURAUX SUR LA NATURE ET LA DISTRIBUTION DES MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX DANS LES ZONES MINÉRALISÉES DU PROJET B26, COMPLEXE VOLCANIQUE DE BROUILLAN, ABITIBI, QUÉBEC.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die nicht auf historischen Informationen beruhen, sondern sich auf zukünftige Operationen, Strategien, Finanzergebnisse oder andere Entwicklungen im Projekt B26 oder auf andere Weise beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen und von denen sich viele in Bezug auf zukünftige Geschäftsentscheidungen ändern können. Diese Ungewissheiten und Eventualitäten können sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den von dem Unternehmen oder in seinem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl Abitibi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Alle Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen von Abitibi verlassen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "schätzt", "geht davon aus" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze (einschließlich negativer und grammatikalischer Abwandlungen) oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte" oder "eintreten". Die Exploration und Erschließung von Mineralien ist in hohem Maße spekulativ und mit einer Reihe von erheblichen inhärenten Risiken verbunden, die dazu führen können, dass das Unternehmen aus kommerziellen, technischen, politischen, behördlichen oder finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, laufende oder geplante Projekte erfolgreich zu erschließen, oder dass sie, falls sie erfolgreich erschlossen werden, unter anderem aus den oben genannten Gründen nicht über die gesamte Lebensdauer der Mine wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird, um eine kommerzielle Mineralienproduktion zu erreichen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der Betriebsphase betrachtet werden.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.