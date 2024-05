Warum Hunderten von US-Banken der Konkurs droht

Hunderte kleiner und regionaler Banken in den USA stehen unter Druck. "Einige Banken könnten entweder scheitern oder zumindest unter ihre Mindestkapitalanforderungen fallen", sagte Christopher Wolfe, Managing Director und Leiter der nordamerikanischen Banken bei Fitch Ratings, gegenüber CNBC . Das Beratungsunternehmen Klaros Group hat rund 4.000 US-Banken analysiert und festgestellt, dass 282 Banken mit der doppelten Bedrohung durch gewerbliche Immobilienkredite und potenzielle Verluste aufgrund steigender Zinsen konfrontiert sind.Die meisten dieser Banken sind kleinere Kreditgeber mit einer Bilanzsumme von weniger als 10 Milliarden Dollar. "Die meisten dieser Banken sind nicht insolvent oder auch nur annähernd insolvent. Sie sind nur unter Druck", erklärte Brian Graham, Mitbegründer und Partner der Klaros Group. "Das bedeutet, dass es weniger Bankenzusammenbrüche geben wird. Aber es bedeutet nicht, dass Gemeinden und Kunden nicht unter dem Druck leiden werden." Graham wies darauf hin, dass die Gemeinden wahrscheinlich auf subtilere Weise betroffen sein werden als durch Schließungen oder Insolvenzen, nämlich dadurch, dass die Banken nicht in neue Filialen, technologische Innovationen oder neues Personal investieren.Für den Einzelnen seien die Folgen des Scheiterns einer kleinen Bank eher indirekt. "Direkte Auswirkungen hat es nicht, wenn die Einlagen unter dem versicherten Betrag liegen, der heute mit 250.000 Dollar recht hoch ist", meinte Sheila Bair, ehemalige Vorsitzende der US Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC). Wenn eine scheiternde Bank durch die FDIC versichert ist, werden alle Einleger "bis zu einem Minimum von 250.000 Dollar pro Einleger, pro FDIC-versicherter Bank und pro Eigentümerkategorie" entschädigt.© Redaktion GoldSeiten.de