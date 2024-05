Kristina Hooper: Zinssenkung im Juli sind noch immer wahrscheinlich

Laut Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bei Invesco, könnte die US-Notenbank die Zinsen im Juli senken, obwohl der Markt für dieses Jahr höhere und längerfristige Zinsen erwartet. In einem Interview mit Kitco News, wies Hooper darauf hin, dass die finanzielle Gesundheit der Verbraucher und der zunehmende Schuldendruck ein großes Problem darstellen. "Wir sehen mehr Druck bei den Verbrauchern, wenn wir uns die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten anschauen, wenn wir uns den Prozentsatz derjenigen anschauen, die Mindestzahlungen leisten, um ihre Kreditkartenschulden zu bedienen. All dies deutet darauf hin, dass der Druck zunimmt", so Hooper.Die jüngsten Daten zeigen, dass die Verzugsrate für Kreditkartenkredite bei Geschäftsbanken Ende des vierten Quartals 2023 bei 3,10% lag, verglichen mit 2,27% Ende des vierten Quartals 2022, was den allgemeinen wirtschaftlichen Druck widerspiegelt, der insbesondere jüngere Kreditnehmer betrifft. Unterdessen verzeichnete der US-Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im ersten Quartal einen jährlichen Anstieg von 3,7% und lag damit deutlich über dem Ziel der Fed von 2%. "Die Realität ist, dass die jüngsten Inflationsdaten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, keinen großen Trend anzeigen", meinte Hooper.Hinsichtlich einer möglichen Änderung der Politik der Federal Reserve zeigte sich Hooper vorsichtig optimistisch. "Es ist viel realistischer zu sagen, dass es eine reale Möglichkeit für eine Zinssenkung im Juli gibt. Ich habe immer noch Hoffnung, viel Hoffnung", betonte sie. Sie bezog sich dabei auf eine Fed-Entscheidung im März 2022, bei der zwei Datensätze, die nur wenige Tage vor der Sitzung veröffentlicht wurden, dazu führten, dass die Fed die Zinsen stärker anhob, als sie Wochen zuvor angekündigt hatte. Damit unterstrich Hooper, dass auch kleine Datensätze im letzten Moment einen entscheidenden Unterschied in der Zinspolitik der US-Notenbank machen können.© Redaktion GoldSeiten.de