SPDR in KW 18: Bestände sinken mit dem Goldpreis

In der 18. Kalenderwoche verzeichnete der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Trust einen Rückgang der Bestände. Der Rückgang wurde durch leichte Zuflüsse am Freitag etwas abgemildert.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 830,47 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 832,19 Tonnen gewesen. Über das Wochenende verharrte der ETF auf diesem Niveau. Auch von Montag auf Dienstag blieben die Bestände unverändert. Erst am Mittwoch zeigte sich ein Rückgang um 1,15 Tonnen, der sich auch am Donnerstag fortsetzte. Am Freitag erholte sich das Momentum etwas und die Bestände erfuhren einen Zufluss von 0,87 Tonnen. Der Preis pro Unze gab weiter nach und beendete die Woche bei 2.294,45 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 29. April: 832,19 t• 30. April: 832,19 t• 01. Mai: 831,04 t• 02. Mai: 829,60 t• 03. Mai: 830,47 t© Redaktion GoldSeiten.de