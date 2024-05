Schwaches US-Beschäftigungswachstum und anhaltende Spannungen  Goldpreis steigt

Der Goldpreis stieg am Montag, da die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen im Laufe des Jahres senken wird, und die Spannungen im Nahen Osten die Attraktivität von Gold erhöhten. "Die Anleger werden die politische Lage im Nahen Osten und das Ergebnis der laufenden Waffenstillstandsverhandlungen genau beobachten. Wenn die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand schwinden, wird Gold steigen", erklärte Kelvin Wong, leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA. Dies geht aus einem Artikel von Yahoo Finace hervor, die sich dabei auf Reuters beziehen.Die Aussichten auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen schienen am Sonntag gering, da die Hamas ihre Forderung nach einem Ende des Krieges im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln wiederholte, was der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kategorisch ausschloss. Das israelische Militär rief die palästinensische Zivilbevölkerung auf, Rafah im Rahmen einer "begrenzten Operation" zu evakuieren.Die Daten vom Freitag zeigen, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im April stärker als erwartet verlangsamt hat, was die Erwartung verstärkt, dass die Fed noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird. "Die schwächeren US-Daten geben der US-Notenbank mehr politischen Spielraum für Zinssenkungen", was den Weg für eine Stabilisierung des Goldpreises ebne, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% für eine Zinssenkung in den USA im September. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, meinte am Freitag, dass das Inflationsziel von 2% "entscheidend" für die Bemühungen der Fed um Preisstabilität sei.© Redaktion GoldSeiten.de