China hat ein Problem mit 'gefälschtem Gold'

Der jüngste Anstieg des Goldpreises hat in China einen Goldrausch ausgelöst, der jedoch mit einer Zunahme von Goldbetrügereien einherging. Tausende Chinesen wurden nach Angaben der Regierung dazu verleitet, Geld für "Falschgold" - minderwertiges oder künstliches Gold - auszugeben, als sie versuchten, online 999er Gold zu kaufen. "Gefälschtes Gold wird in China zu einem großen Problem, da immer mehr Chinesen ihre Ersparnisse in Gold anlegen wollen", erklärte Shaun Rein, Managing Director der China Market Research Group laut CNBC Nach Angaben des World Gold Council kauften chinesische Verbraucher im vergangenen Jahr 603 Tonnen Goldschmuck, ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr. "Die Nachfrage nach Gold in Verbindung mit unwissenden chinesischen Verbrauchern und Investoren, die nicht zwischen 24-karätigem und minderwertigem Gold unterscheiden können, hat zu steigenden Betrugsfällen geführt", fügte Rein hinzu.Ein Nutzer, der angeblich fünf Goldanhänger für 1.985 chinesische Yuan (etwa 280 US-Dollar) auf der E-Commerce-Plattform Taobao gekauft hatte, berichtete, dass er durch einen Flammentest herausgefunden habe, dass das Gold gefälscht war. Gefälschtes Gold wird dunkler oder nimmt eine grünliche Farbe an, wenn es einer Flamme ausgesetzt wird, während echtes Gold heller wird, wenn es erhitzt wird.In den lokalen Medien und auf Verbraucherwebsites wie Heimao Tousu, einer Verbraucherplattform des Technologiegiganten Sina, wird über die Zunahme von Goldbetrügereien berichtet. Produktfälschungen sind in China kein neues Phänomen. Die Wirtschaftsmacht ist weltweit führend bei gefälschten und raubkopierten Produkten, die sowohl von Käufern erworben werden, die sich nicht bewusst sind, dass sie Fälschungen kaufen, als auch von Käufern, die aktiv nach Fälschungen suchen.Der Online-Goldhandel entwickelt sich zwar rasch, macht aber nach wie vor nur einen kleinen Teil des Goldverbrauchs in China aus, da die meisten Verbraucher nach wie vor den Offline-Kauf bevorzugen, so der World Gold Council. "Der WGC erinnert die Verbraucher daran, die Sicherheit ihres Kaufs nicht gegen verdächtig niedrige Preise einzutauschen", betonte der internationale Handelsverband gegenüber CNBC.© Redaktion GoldSeiten.de