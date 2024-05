Silber - Auf dem Weg zur 30,00-USD-Marke

Mit dem Ausbruch über das Hoch bei 25,77 USD und ein Zwischenhoch aus dem März 2022 bei 26,20 USD setzte bei Silber im April eine Kaufwelle ein, die den Wert bis an das langfristige Widerstandsniveau bei 30,07 USD antrieb. Dort prallte Silber nach unten ab, konnte sich nach einer deutlichen Korrektur in der letzten Woche aber wieder im Bereich von 25,77 USD stabilisieren. Im gestrigen Handel gelang die Rückeroberung der 26,20-USD-Marke und der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie.Zwei Hürden müssen die Bullen noch überwinden, um den großen Widerstand bei 30,07 USD erneut attackieren zu können. Die erste Barriere ist die 27,40-USD-Marke. Die zweite wartet bei einem Anstieg über den nahen Widerstand bei 28,73 USD. Dort könnten die Bären allerdings wieder zuschlagen und Silber erneut in die Tiefe reißen.Gelingt es, auch den Bereich um 28,73 USD zu überwinden, würden die Chancen auf einen Ausbruch über 30,07 USD in Richtung 31,70 und 32,46 USD aber enorm steigen.Unter 26,93 USD käme es dagegen zu einer Korrektur auf 25,77 – 26,20 USD. Dort sollten die Käufer wieder aktiv werden, da andernfalls ein Abverkauf bis 24,70 und 24,15 USD folgen dürfte. Darunter wäre die Aufwärtstrendphase auch beendet und deutliche Verluste in Richtung 21,65 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)