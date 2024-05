Patriot Battery Metals: Weltklasse Treffer!

Patriot heute vor Börsenstart in Sydney (ASX: PMT) mit exzellenten Bohrergebnissen vom CV13 Gebiet: Link CV13 ist der zweite Fund von Patriot Battery Metals , auf den man sich neben dem großen CV5 Gebiet fokussiert hat. Heute Bohrergebnisse auf Weltklasse Niveau! Die Bohrung CV24-470 zeigt einen 34,4 Meter starken Pegmatit-Abschnitt mit 2,90% (!) Lithium, darin enthalten 21,9 Meter mit 3,58% Lithium!! Wie im Querschnitt zu sehen, scheint der Pegmatit-Erzkörper zunächst von der Oberfläche nach unten abzukippen und dann eher flach zu verlaufen. Die Bohrung CV24-510 steht nochDie Mineralisierungen starten ab ca. 125 Meter vertikale Tiefe, was somit ein wunderbares Open-Pit Szenario ergeben würde, besonders bei diesen massiven Gehalten!Darren L. Smith, Vice President of Exploration des Unternehmens, kommentiert: "Um es gelinde auszudrücken, ist das Team sehr begeistert von dieser neuen hochgradigen Entdeckung bei CV13, die in mehrere Richtungen offen ist und unsere Sicht auf das Potenzial in diesem Gebiet erheblich erweitert.Dieses Bohrloch (CV24-470) ist das bisher umfangreichste und am besten mineralisierte Bohrloch auf CV13 und enthält mehrere Proben mit über 5% Li2O. Diese Entdeckung wurde am Ende des Programms gemacht; wir waren jedoch in der Lage, vor dem Abbruch mehrere weitere Löcher zu bohren.Wir warten gespannt auf die Untersuchungsergebnisse dieser Nachfolgebohrungen, während wir an der Verfeinerung des geologischen Modells im Vorfeld einer ersten MRE bei CV13 arbeiten, die für Q3 2024 geplant ist."Diese Entdeckung bestätigt unsere Überzeugung, dass wir weiterhin nur an der Oberfläche dessen kratzen, was Corvette zu bieten hat", fügte Herr Smith hinzu.Längere Zeit waren die Resultate bei Patriot gut, aber wie man im Englischen sagen würde "more of the same". Die zuletzt vorgelegten Resultate wie 133 Meter mit 1,21% oder 126,3 Meter mit 1,66% auf CV5 haben die Weltklasse wieder ins Gedächtnis geholt, genau wie die 34,4 Meter mit 2,90% heute auf CV13!Die Aktie heute in Sydney bei 6,2 Millionen gehandelten Aktien um 11,39% nach oben und das vollkommen zurecht!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.