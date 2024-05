Platin - Zurück zum Start

Mitte März setzte bei Platin ein Anstieg ein, der erst am Hoch aus dem Dezember letzten Jahres scheiterte. Von diesem Widerstand bei 1.013 USD setzte der Kurs des Edelmetalls wieder an die Unterstützung bei 889 USD zurück und drehte kurz vor ihr nach Norden. Mit dem Anstieg über die Hürden bei 938 und 950 USD gelangen der Käuferseite kleine Kaufsignale, die jetzt bereits zu einem Anstieg an den Widerstand bei 988 USD führen.Die Bullen haben es geschafft und aller Widrigkeiten zum Trotz den Ausbruch über 950 USD vollzogen. Dennoch befindet sich Platin damit weiter in einer großen Range, die erst bei Kursen oberhalb von 1.032 USD nachhaltig verlassen wäre. Diese Marke könnte man dennoch jetzt bei einem Anstieg über 988 USD und anschließend die Hürde bei 1.013 USD erreichen.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen zuvor an der 988-USD-Marke scheitern, könnte ausgehend von 950 USD ein weiterer Ausbruchsversuch starten. Erst Kurse unter 938 USD würden aktuell dafür sprechen, dass die Aufwärtsphase beendet ist. In diesem Fall würde der Kurs bis 900 und 889 USD einbrechen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)