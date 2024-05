Ölpreis (Brent) - Weitere Verkäufe drohen

Der Ölpreis (Brent) startete im Dezember 2023 nach einem Tief bei 72,51 USD zu einer Rally, die ihn auf ein Hoch bei 91,50 USD führte. Dort bildete der Ölpreis ein Doppeltop aus, das er mit dem Fall unter die Nackenlinie bei 88,34 USD vollendete. In den letzten Tagen fiel der Ölpreis ab. Am 01. Mai setzte er auf der Unterstützungszone um 83,47 USD auf. Inzwischen etabliert er sich unter dieser Zone.Damit deutet sich eine weitere Verkaufswelle in Brent an. Der Ölpreis könnte in den nächsten Tagen weiter in Richtung 80,32 und 79,27 USD abfallen. Ein Anstieg über 84,57 USD wäre aber ein Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine Rally in Richtung 88,34 USD, 91,50 USD und sogar 95,12 USD auslösen.© Alexander PaulusQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)