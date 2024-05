Verringerte Kreditaufnahme der US-Verbraucher im März

Aus einem Bericht von Kitco News geht hervor, dass die Kreditaufnahme der US-Verbraucher im März um 1,5 Prozent stieg und damit deutlich langsamer als in den vergangenen Monaten war, was das Ergebnis eines deutlichen Rückgangs der Kreditkartenschulden sei. Wie die Federal Reserve am Dienstag mitteilte, stiegen die Verbraucherkredite im März um 6,27 Milliarden Dollar, nach einem Anstieg von 14,12 Milliarden Dollar im Februar. Die Zahl lag weit unter den Erwartungen, da der Konsens der Ökonomen einen Anstieg um 15 Milliarden Dollar vorhergesagt hatte.Revolvierende Kredite, zu denen auch Kreditkarten gehören, stiegen im März um 152 Millionen Dollar, der geringste Anstieg seit dem Rückgang der Kreditkartenschulden im Jahr 2021. Nicht revolvierende Kredite, zu denen Studien- und Autokredite gehören, stiegen um 6,1 Milliarden Dollar. Revolvierende Kredite stiegen demnach mit einer Jahresrate von 5,7 Prozent, während nicht revolvierende Kredite im Quartalsverlauf mit einer Jahresrate von 2,2 Prozent zunahmen.Im Quartalsvergleich stiegen die Konsumentenkredite im ersten Quartal 2024 mit einer saisonbereinigten jährlichen Rate von 3,2 Prozent. Der Bericht über die Verbraucherverschuldung, der niedriger ausfiel als erwartet, ist eine sehr gute Nachricht für die Märkte, da viele Ökonomen befürchtet hatten, dass die US-Verbraucher sich der Belastungsgrenze nähern, da sie mit der Kombination aus höheren Preisen und höheren Zinsen zu kämpfen haben.© Redaktion GoldSeiten.de