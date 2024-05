Madagaskar plant erste Goldscheideanstalt mit Unterstützung der VAE

Dank strategischer Partnerschaften und der Unterstützung durch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wird Madagaskar bald zu den Ländern gehören, die über Goldscheideanstalten verfügen. In seiner Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier des 13. AIM-Kongresses in Abu Dhabi erläuterte Andry Rajoelina, Präsident von Madagaskar, die strategische Vision seines Landes für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Entwicklung, schreibt The Exchange Africa Präsident Rajoelina hob die Bedeutung strategischer Partnerschaften und Investitionen hervor und verwies auf das große Potenzial Madagaskars als Schwellenmarkt und seine zentrale Rolle in der regionalen Handelsdynamik. "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der bevorstehenden Eröffnung der ersten Goldscheideanstalt Madagaskars bekannt zu geben, die einen wichtigen Schritt in der Entwicklung unserer Bergbauindustrie darstellt."Er meinte, um ihr Ziel zu erreichen, suchen sie die Unterstützung potenzieller Partner und befreundeter Länder, um die vom madagassischen Volk ersehnte Entwicklung zu begleiten. Die geostrategische Lage Madagaskars und seine zentrale Position auf der Weltkarte an der Kreuzung der Seewege unterstreichen unsere entscheidende Rolle im regionalen Handel und Austausch, wie Rajoelina erklärte. Er fügte hinzu: "Mit unserer 5.000 km langen Küste bildet unser Land eine strategische Brücke zwischen Afrika, Asien, dem Nahen Osten und der gesamten Region des Indischen Ozeans. Allein unsere große Insel beherbergt 5% der weltweiten Artenvielfalt. Sie ist reich an natürlichen Ressourcen und bietet unzählige wirtschaftliche und touristische Möglichkeiten.Der 13. AIM-Kongress in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, steht unter dem Motto "Adapting to A Shifting Investment Landscape: Harnessing New Potentials for Global Economic Development" und soll am 9. Mai enden.© Redaktion GoldSeiten.de