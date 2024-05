Iranische Regierung schließt Goldgeschäfte inmitten von Protesten

Die iranische Regierung hat drastische Maßnahmen ergriffen und Goldgeschäfte in Mashhad, einer großen Stadt im Nordosten des Iran, geschlossen. Berichten zufolge war die Schließung eine Reaktion auf einen Streik von Goldverkäufern, die gegen die Steuerpolitik der Regierung protestierten. Dies geht aus einem Beitrag der NCRI hervor. Staatlichen Medienberichten zufolge ist der Goldmarkt in Mashhad aufgrund des andauernden Streiks de facto geschlossen, und einigen Geschäften droht die offizielle Schließung durch die Behörden der Provinz Khorasan Razavi.Youssef Taqizadegan, Vorsitzender des Gold- und Schmuckverbandes von Mashhad, erklärte, dass die Spannungen eskalierten, nachdem die Goldhändler angewiesen wurden, ihre Goldbestände im so genannten nationalen Handelssystem zu registrieren. Diese Anweisung führte zu weit verbreiteten Protesten und veranlasste viele Goldhändler, ihre Geschäfte aus Solidarität zu schließen. Der Streik, bei dem es keine Anzeichen für ein Nachlassen gibt, wurde nicht nur durch steuerliche Bedenken, sondern auch durch Einwände gegen das nationale Handelssystem angeheizt.Nader Bazrafshan, ein Vertreter der Gold- und Münzvereinigung, erklärte gegenüber der staatlichen Zeitung Sharq, dass die Goldverkäufer sich dagegen wehrten, dass ihr Kapital und ihre Bestände, die sie seit langem besäßen, in das umfassende Handelssystem einbezogen würden. Bei einer halben Million Beschäftigten in der iranischen Goldindustrie und 70.000 aktiven Gildenmitgliedern sind die Auswirkungen des aktuellen Streiks beträchtlich. Ähnliche Streiks fanden in mehreren iranischen Städten statt, darunter Urmia, Isfahan, Qom, Teheran, Bandar Abbas und Tabriz, was laut NCRI die weit verbreitete Unzufriedenheit unter den Goldverkäufern unterstreicht.Die Steuerpolitik der Regierung von Ebrahim Raisi, die vom Parlament unterstützt wird, war ein wichtiger Streitpunkt. Die Ankündigung einer Steuer von 25% auf Gold- und Schmuckverkäufe hat die Unruhe unter den Goldverkäufern weiter angeheizt, obwohl sie zunächst dementiert wurde.© Redaktion GoldSeiten.de